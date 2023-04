Contrainte de travailler à 91 ans, cette femme va enfin pouvoir prendre sa retraite grâce à la générosité des internautes

Aux États-Unis, une nonagénaire peut enfin partir à la retraite grâce à la solidarité des internautes.

Malgré son âge très avancé, Betty Glover, 91 ans, travaille à temps partiel dans une épicerie de l’Oregon (États-Unis). Mais cette dernière va bientôt partir à la retraite grâce à la solidarité des internautes.

En effet, cette employée pas comme les autres a récolté plus de 65 000 dollars (environ 58 000 euros) de dons. Un énorme coup de pouce financier qui lui permettra de commencer le prochain chapitre de sa vie.

Crédit Photo : KDRV

Un départ à la retraite inespéré

Comme le précise le Daily Mail, Betty emballe les courses des clients depuis dix ans dans un petit supermarché. Plus tôt ce mois-ci, elle a mis en place avec sa petite-fille une cagnotte en ligne sur GoFundMe dans l’espoir de récolter de l’argent pour rembourser le camping-car dans lequel elle vit.

«Je suis une arrière-grand-mère de près de 92 ans, qui travaille dans une supérette. J’aime mes clients et mes collègues, mais j’aimerais vraiment prendre ma retraite», a-t-elle indiqué sur GoFundMe.

Avant d’ajouter : «J'en ai vraiment besoin car ma vue baisse à cause d’une dégénérescence maculaire. Pour prendre ma retraite, je dois rembourser le camping-car dans lequel je vis. Si j'y parviens, j'aurai assez d'argent pour payer le loyer, les courses et les médicaments dont j'ai besoin».

Crédit Photo : GoFundMe

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’appel à l’aide de la nonagénaire a bouleversé un grand nombre de personnes. Alors que son objectif était fixé à 40 000 dollars, Betty a réussi à réunir plus de 65 000 dollars de dons.

La nonagénaire veut passer du temps avec sa famille

Sans réelle surprise, cet élan de solidarité a énormément touché la vieille femme : «Cela fait chaud au cœur et me donne envie de pleurer (…) Je pense que tous mes collègues et certains de mes clients ont donné de l’argent pour m’aider», a-t-elle confié à un média local.

Crédit Photo : KDRV

Aujourd'hui, Betty, qui a deux enfants, quatre petits-enfants, six arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants, peut enfin prendre sa retraite après avoir travaillé toute sa vie.

Celle qui arrêtera définitivement de travailler le 1er mai prochain ne rêve que d’une chose : profiter de sa famille et vivre libre.