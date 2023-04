États-Unis : un couple achète une vieille caravane et la transforme en un véritable nid douillet

Aux États-Unis, un couple a transformé une vieille caravane en une adorable tiny house semblant tout droit sortie des années 70.

Crédit Photo : Casey and Brandon Smith/Path Design

En 2022, Casey et Brandon Smith, un couple originaire du New Jersey (États-Unis) ont acheté puis rénové une vieille caravane. Aujourd’hui, les deux tourtereaux âgés de 26 ans s’épanouissent dans leur nouveau nid douillet.

Comme le précise le magazine Insider, les jeunes gens ont dépensé 5000 dollars pour acquérir la remorque d’occasion. Au total, le couple, qui dirige une entreprise de menuiserie, a passé trois mois à moderniser la caravane.

Crédit Photo : Casey and Brandon Smith/Path Design

Une transformation à couper le souffle

Au cours de cette période, Casey et Brandon ont posé un revêtement de sol stratifié avant de repeindre les armoires et la façade de la caravane. Mais ce n’est pas tout ! Les bricoleurs ont également construit leur propre mobilier.

Les Smith ont achevé les travaux en juin 2022, tout en respectant leur budget qui s’élevait à 10 000 dollars (coût de la caravane inclus). Aujourd’hui, la «tiny house sur roues» est méconnaissable et semble tout droit sortie des années 70.

Crédit Photo : Casey and Brandon Smith/Path Design

Elle abrite une minuscule salle d’eau, une kitchenette, un petit bureau et un lit deux places. Concernant la décoration, Casey et son compagnon ont choisi des éléments en bois et des couleurs neutres pour illuminer les pièces.

Depuis, les amoureux sillonnent les États-Unis avec leurs deux chiens, Brooklyn et Cali. Ces derniers ont pris l’habitude de documenter leur road trip sur les réseaux sociaux. Ce voyage leur a permis de sortir de leur zone de confort.

Le coin "chambre" de la caravane avant le début des travaux. Crédit Photo : Casey and Brandon Smith/Path Design

