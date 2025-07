Des animaux fuient en masse le parc Yellowstone dans des vidéos virales, signe d'une catastrophe ou fausse psychose ?

Que se passe-t-il à Yellowstone ? Le plus vieux parc national américain est le théâtre, à travers de vidéos virales, de l’exode d’animaux filmés en train de fuir le territoire. Seulement voilà, rien n’indique qu’il s’agit d’un signe précurseur d’une catastrophe naturelle à venir.

Les animaux sont-ils capables de savoir à l’avance qu’une catastrophe naturelle peut se déclencher ? Aux États-Unis, le parc national américain de Yellowstone est une caldeira étendue sur le plus grand système volcanique d’Amérique du Nord. Il appartient à la catégorie des « supervolcans » et ses éruptions dépassent de loin celles des volcans « classiques ».

Le risque d’une éruption gigantesque est toujours présent dans les esprits même si les chances restent très infimes selon les scientifiques. Cependant, ces derniers jours, des vidéos virales émanant du parc Yellowstone ont suscité de nombreuses interrogations.

On y voit notamment des bisous, des ours ou encore… des pumas, qui se déplacent en masse, comme si une catastrophe naturelle était sur le point d’intervenir. Or, il semblerait que ces rumeurs soient totalement fausses. La porte-parole du parc, Linda Veress a notamment expliqué que les vidéos étaient générées par l’intelligence artificielle.

La vidéo des ours trouve en réalité son origine sur le compte TikTok “michellesijohn” publiée le 16 janvier 2025, tournée dans un parc animalier dans le Dakota du Sud.

Les visiteurs peuvent s'y promener en voiture et observer les animaux qui se déplacent librement autour d'eux. Les ours se déplacent avec entrain vers un camion de nourriture, ce qui n'a rien d'inhabituel.

Des vidéos fabriquées par l'IA à but satirique

Une autre vidéo qui évoque aussi des ours, ainsi que des pumas qui fuiraient, montre une journaliste qui semble travailler pour une chaîne de télévision américaine. Mais à y regarder de plus près, quelques éléments nous permettent de douter de la véracité des images. Ni cette chaîne de télévision ni cette journaliste n'existent. Il n'y a aucune trace d'un tel média, avec ce logo et ce nom.

Des imperfections sont visibles dans les images en fond, avec des ombres qui ne correspondent pas ou des morceaux d'images qui disparaissent et réapparaissent. Des erreurs typiques du contenu généré par l'intelligence artificielle. Les images de pumas censés être en train de fuir Yellowstone, sont en réalité plus anciennes et sorties de leur contexte.

@biobiochile Avistan a puma con sus crías en Torres del Paine ♬ sonido original - BioBioChile

On compte moins d'une quarantaine de pumas au total dans le parc de Yellowstone, selon les chiffres du National Park Service. Il n'est donc de toute manière pas crédible que des centaines d'animaux soient en train de fuir. En effectuant une recherche par image inversée, nous les retrouvons sur TikTok, datées du 27 mai 2025. Elles ont été filmées dans le parc national de Torres del Paine au Chili.

La vidéo de bisons supposés fuir le parc de Yellowstone a, elle, bien été prise sur place. Nous la retrouvons sur la page Instagram d'une agence de safaris, qui s'amuse en légende des "bouchons" provoqués par le passage des bisons lors des visites. La scène est courante, les animaux se déplacent dans le parc et ne "fuient" pas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yellowstone Safari Company (@yellowstonesafari)

Toutes ces compilations d'anciennes images qui n'ont rien à voir avec une fuite massive des animaux du parc de Yellowstone nous ramènent aux pages d'un certain Scott Whitehead sur les réseaux sociaux. Il se présente comme "expert animal", expert "de tout", et poste régulièrement du contenu à des fins satiriques. Des fausses nouvelles à propos de bisons quittant le parc avaient déjà circulé en 2014.

Ces vidéos ne montrent donc pas d'animaux fuyant le parc de Yellowstone en présage d'une éruption volcanique.