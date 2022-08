À 99 ans, cette super mamie se sent chanceuse de rencontrer son 100e arrière-petit-enfant

Aux États-Unis, une femme âgée de 99 ans a pu rencontrer son… 100e arrière-petit-enfant ! Un moment rempli de tendresse immortalisé par une photo émouvante.

Du haut de ses 99 ans, Marguerite Koller, une Américaine originaire de Pennsylvanie, est une arrière-grand-mère comblée. Début août 2022, cette dernière a pu rencontrer son 100e arrière-petit-enfant, un petit garçon prénommé Koller William Balster.

Crédit Photo : Christine Stokes Balster

Une famille XXL très soudée

Sans surprise, ce moment a été placé sous le signe de l’émotion : «Nous sommes allés chez grand-mère, et nous lui avons présenté Koller», ont déclaré Christine et Patrick Balster, les parents du nourrisson, à Good Morning America.

Avant d’ajouter : «Elle était absolument ravie (…) Elle était si heureuse et se sentait chanceuse de le tenir dans ses bras». À noter que le nouveau-né a été prénommé «Koller» en l’honneur de son arrière-grand-père.

Crédit Photo : Christine Stokes Balster

Au total, la matriarche - qui fêtera ses 100 ans en novembre prochain - a 11 enfants, 56 petits-enfants et 100 arrière-petits-enfants. Le benjamin de la tribu XXL a pointé le bout de son nez jeudi 4 août, soit une semaine après la date prévue.

«Ma cousine Colleen et mous avions un jour d’écart entre nos dates d’accouchement. Son bébé est le 99e arrière-petit-enfant (…) Je suis simplement reconnaissante et bénie d’avoir quelques bébés de plus pour rejoindre cette grande famille», a confié la mère de famille au média américain.

Crédit Photo : Christine Stokes Balster

Une arrière-grand-mère qui ne fait pas son âge

Selon ses dires, Marguerite Koller doit sa longévité à ses deux séances de musculation quotidiennes. Mais ce n’est pas tout ! La nonagénaire bénéficie également de l’amour sans faille de ses proches.

« La foi et la famille la font vraiment avancer », a expliqué Christine Balster. Malgré son âge avancé, Marguerite participe à tous les événements importants comme les remises de diplômes, les baptêmes ou encore les mariages : « Elle est toujours là ! ».