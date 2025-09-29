À Paris, deux hommes ont tenté de pousser des voyageurs sur les voies du métro et du RER

Jeudi 25 et vendredi 26 septembre, deux personnes ont tenté de pousser des voyageurs sur les voies du métro et du RER, à Paris et Vincennes. Les deux agresseurs ont été arrêtés.

Quand on attend le métro ou le RER à Paris, il n’est pas rare d’entendre la consigne : “Eloignez-vous de la bordure du quai, s’il vous plaît”. Ce conseil n’est pas donné pour rien car tomber sur les voies du métro peut être très dangereux, voire fatal. C’est notamment ce qui est arrivé à un vieil homme qui, en novembre dernier, a été sauvé par deux personnes après être tombé sur les rails du métro à Paris.

Récemment, deux faits similaires se sont produits. Cependant, ces derniers étaient volontaires puisque deux personnes ont tenté de pousser des voyageurs sur les voies du métro et du RER.

Crédit photo : iStock

Ils poussent les voyageurs sur les rails

Le premier événement a eu lieu ce jeudi 25 septembre sur la ligne 6 du métro parisien, à la station Nation. Selon Actu, une personne a essayé de pousser une voyageuse sur les voies du métro. Par chance, cette dernière n’a pas été blessée et l’agresseur a été maîtrisé par les agents de sécurité de la RATP.

Un fait similaire s’est reproduit le lendemain à la station de Vincennes, dans le Val-de-Marne. Là aussi, un homme a tenté de pousser des voyageurs sur les voies du RER A avant d’être interpellé par un agent de la sécurité.

Une enquête a été ouverte, tandis que la RATP “condamne avec la plus grande fermeté cet acte de violence intolérable”. Si ces faits sont choquants, ce n’est pas la première fois que ce genre d’incident se produit. Selon Ouest-France, en mars dernier, une femme a volontairement été poussée sur les voies du RER B, par un homme de 24 ans qui s’était enfui d’un hôpital psychiatrique. Elle est malheureusement décédée, gravement blessée à la tête.