À Paris, deux hommes ont tenté de pousser des voyageurs sur les voies du métro et du RER

Par ·

Une station de métro

Jeudi 25 et vendredi 26 septembre, deux personnes ont tenté de pousser des voyageurs sur les voies du métro et du RER, à Paris et Vincennes. Les deux agresseurs ont été arrêtés.

Quand on attend le métro ou le RER à Paris, il n’est pas rare d’entendre la consigne : “Eloignez-vous de la bordure du quai, s’il vous plaît”. Ce conseil n’est pas donné pour rien car tomber sur les voies du métro peut être très dangereux, voire fatal. C’est notamment ce qui est arrivé à un vieil homme qui, en novembre dernier, a été sauvé par deux personnes après être tombé sur les rails du métro à Paris.

Récemment, deux faits similaires se sont produits. Cependant, ces derniers étaient volontaires puisque deux personnes ont tenté de pousser des voyageurs sur les voies du métro et du RER.

Le métro parisienCrédit photo : iStock

Ils poussent les voyageurs sur les rails

Le premier événement a eu lieu ce jeudi 25 septembre sur la ligne 6 du métro parisien, à la station Nation. Selon Actu, une personne a essayé de pousser une voyageuse sur les voies du métro. Par chance, cette dernière n’a pas été blessée et l’agresseur a été maîtrisé par les agents de sécurité de la RATP.

Un fait similaire s’est reproduit le lendemain à la station de Vincennes, dans le Val-de-Marne. Là aussi, un homme a tenté de pousser des voyageurs sur les voies du RER A avant d’être interpellé par un agent de la sécurité.

Une enquête a été ouverte, tandis que la RATP “condamne avec la plus grande fermeté cet acte de violence intolérable”. Si ces faits sont choquants, ce n’est pas la première fois que ce genre d’incident se produit. Selon Ouest-France, en mars dernier, une femme a volontairement été poussée sur les voies du RER B, par un homme de 24 ans qui s’était enfui d’un hôpital psychiatrique. Elle est malheureusement décédée, gravement blessée à la tête.

Source : Actu
Suivez nous sur Google News
Métro
La banque, un métier d'avenir ! Renseignez-vous ici !
Sponsorisé

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
L'agresseur dans le métro
Il tabasse une femme qui lui avait demandé d'éteindre sa cigarette dans le métro, sous les yeux des autres passagers
Des usagers dans le métro parisien
La femme qui avait écopé d'une amende de 150 euros pour avoir transporté sa plante dans le métro va être remboursée
Une femme avec une grosse valise dans le métro
150 euros d'amende pour une valise dans le métro, la RATP dévoile la liste de tous les objets interdits
Un métro pour l'Europe
Baptisé “métro de l'Europe”, ce TGV va desservir 39 villes européennes
Le métro parisien
Ils sauvent la vie d'un vieil homme tombé sur les rails du métro, un appel à témoins est lancé pour les retrouver