Des contrôleurs RATP font pleurer un enfant de 6 ans et l'empêchent de rejoindre sa mère parce qu'il n'a pas de ticket

A travers son témoignage au Parisien, un couple de Luxembourgeois dénonce l’attitude “très peu empathique” d’agents de la RATP qui ont fait pleurer leur enfant de six ans au moment de leur mettre une amende.

Pour un touriste à Paris, s’orienter est un sacré parcours du combattant avec tous les moyens de transport qui traversent la capitale en long, en large et en travers. En plus de devoir s’orienter, il faut aussi s’adapter aux tarifications appliquées par les réseaux ferroviaires, ce qui n’est pas si évident.

Dès lors, les confusions peuvent survenir au moment d’un contrôle. C’est ce qui est arrivé à un couple de Luxembourgeois, contrôlés par des agents RATP. Au-delà de l’amende, c’est surtout l’attitude des agents qui a dégoûté le couple.

Auprès du Parisien, le père de famille a exprimé son indignation par rapport à son altercation avec des agents de la RATP, au moment de prendre le métro à la station Opéra, ce dimanche 23 novembre, à l’heure du déjeuner :

« Ma femme et moi avons chacun acheté un billet via l’application Île-de-France Mobilités (IDFM). Comme l’application ne permet pas d’acheter plus d’un ticket par personne, nous avons déduit que nos billets adultes couvraient le déplacement familial »

Habitué à la gratuité des transports en commun au Luxembourg, le couple n’était pas au fait qu’il existait une procédure particulière pour acheter un billet enfant, faute de communication claire sur l’application IDFM.

C’est pourtant ce que leur expliquent les contrôleurs qui indiquent au père de famille qu’il aurait dû créer un support séparé dans Apple Wallet pour acheter un ticket enfant.

« Même pour eux, cette procédure semblait complexe et peu intuitive. Pour des visiteurs occasionnels, elle est impossible à deviner »

Les agents empêchent l'enfant de rejoindre sa mère

De bonne foi, le père de famille propose alors de régulariser immédiatement la situation de son fils en allant acheter son ticket à 1,25 euro. Cependant, les contrôleurs préfèrent lui dresser une amende de 50 euros. Ils s’opposent même physiquement au petit garçon du couple, âgé de 6 ans, qui voulait rejoindre sa mère qui avait passé le contrôle sans voir que son fils et son mari avaient été retenus.

« Plusieurs agents formaient une sorte de mur pour bloquer le passage. Deux autres agents, qui semblaient chargés d’émettre les amendes, m’ont dit de manière très stricte que notre fils devait rester près d’eux et qu’il ne pouvait pas rejoindre sa mère. Il était pourtant très ému et en pleurs »

Sa femme a essayé elle aussi de plaider leur bonne foi « mais les agents sont restés très peu empathiques voire même assez rudes », regrette le père de famille.

Les trois Luxembourgeois ont poursuivi leur week-end mais réfléchiront à deux fois avant de revenir fouler les pavés parisiens.

« Nous n’avons pas écourté notre séjour : nous étions venus voir des amis et nous avions déjà engagé des frais importants. Donc nous avons maintenu notre programme. Mais à l’avenir, il est probable que nous préférerons passer ce type de week-end ailleurs »

La famille de touristes, elle, a déjà saisi la Régie pour demander l’annulation et le remboursement de l’amende de 50 euros qu’elle a payée. Le père de famille aimerait aussi qu’une enquête interne soit menée concernant la manière dont son fils a été tenu éloigné de sa mère.