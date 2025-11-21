Récidiviste, il immole une femme par le feu dans le métro... alors qu'il a déjà été arrêté 49 fois, puis relâché

Par |

Images de surveillance du métro de Chicago, montrant un homme en train d'immoler une femme par le feu

Aspergée d'essence par un individu dans le métro, une jeune passagère s'est changée en torche humaine. Hospitalisée dans un état critique, elle souffre de nombreuses brulures.

C'est un drame d'une violence inouïe.

Un individu a tenté d'immoler une femme par le feu dans un train. Grièvement blessée, la victime a survécu, mais elle souffre aujourd'hui de graves brûlures. 

Défavorablement connu des services de police, l'homme a été inculpé pour terrorisme et risque la prison à vie.

Images de surveillance du métro de Chicago, montrant un homme en train d'immoler une femme par le feuCrédit photo : DR

Il tente d'immoler une femme par le feu, dans le métro

Le drame a eu lieu le lundi 17 novembre dernier dans le métro de Chicago (Illinois), aux États-Unis.

Sur les images de vidéosurveillance de la rame, diffusées par les médias américains, on aperçoit ainsi le suspect se lever puis s'approcher d'une femme, assise de dos sur l'une des banquettes du wagon déserté. Soudain, sans crier gare, l'homme immole la passagère.

Quelques secondes plus tôt, l'individu avait débouché une bouteille en plastique contenant très probablement un liquide inflammable avec lequel il avait aspergé la jeune femme. Âgée de 26 ans, cette dernière a immédiatement pris feu, devenant une véritable torche humaine. Elle s'est alors mis à courir à travers le wagon avant de tomber au sol, inconsciente, lorsque le train a fait une halte dans une station du centre-ville. Profitant de cet arrêt, le suspect a pris la fuite. 

Transportée à l'hôpital dans un état critique, la victime, dont l'identité n'a pas été révélée, souffre de graves brûlures à la tête et au corps.

Arrêté dès le lendemain, le suspect - un certain Lawrence Reed - aurait avoué les faits, dans la foulée, aux enquêteurs. Une caméra de surveillance, dans une station-service, l'a également filmé en train de remplir une bouteille avec de l'essence, 30 minutes avant le drame.

Reed aurait perpétré l'attaque « dans l'intention de causer la mort et des blessures graves à une ou plusieurs personnes », a par ailleurs détaillé la police locale.

Images de surveillance du métro de Chicago, montrant un homme en train d'immoler une femme par le feuCrédit photo : DR

Images de surveillance du métro de Chicago, montrant un homme en train d'immoler une femme par le feuCrédit photo : DR

Âgé de 50 ans, Lawrence Reed, qui aurait déjà été arrêté à 49 reprises par le passé selon CBS News, a été présenté devant un tribunal fédéral le 19 novembre. Lors de cette comparution, l'accusé a plaidé coupable tout en tenant des propos incohérents, expliquant notamment qu'il était de nationalité chinoise et qu'il ne souhaitait pas être représenté par un avocat.

Accusé de terrorisme, il risque une peine de prison à vie.

Cette affaire sensible n'est pas sans rappeler le cas d'Irina Zarutska, cette jeune réfugiée ukrainienne de 23 ans, poignardée à mort lors d'une attaque sauvage perpétrée dans un train, le 22 août dernier, en Caroline du Nord.

Suivez nous sur Google News
Métro Feu

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
Une station de métro
À Paris, deux hommes ont tenté de pousser des voyageurs sur les voies du métro et du RER
L'agresseur dans le métro
Il tabasse une femme qui lui avait demandé d'éteindre sa cigarette dans le métro, sous les yeux des autres passagers
Un homme mettant le feu dans un bar espagnol, le 20 août 2025
Furieux de ne pas avoir eu de ketchup et de mayonnaise, il... met le feu au bar
Des usagers dans le m&eacute;tro parisien
La femme qui avait écopé d’une amende de 150 euros pour avoir transporté sa plante dans le métro va être remboursée
Une femme avec une grosse valise dans le métro
150 euros d'amende pour une valise dans le métro, la RATP dévoile la liste de tous les objets interdits