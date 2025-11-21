Récidiviste, il immole une femme par le feu dans le métro... alors qu'il a déjà été arrêté 49 fois, puis relâché

Aspergée d'essence par un individu dans le métro, une jeune passagère s'est changée en torche humaine. Hospitalisée dans un état critique, elle souffre de nombreuses brulures.

C'est un drame d'une violence inouïe.

Un individu a tenté d'immoler une femme par le feu dans un train. Grièvement blessée, la victime a survécu, mais elle souffre aujourd'hui de graves brûlures.

Défavorablement connu des services de police, l'homme a été inculpé pour terrorisme et risque la prison à vie.

Crédit photo : DR

Il tente d'immoler une femme par le feu, dans le métro

Le drame a eu lieu le lundi 17 novembre dernier dans le métro de Chicago (Illinois), aux États-Unis.

Sur les images de vidéosurveillance de la rame, diffusées par les médias américains, on aperçoit ainsi le suspect se lever puis s'approcher d'une femme, assise de dos sur l'une des banquettes du wagon déserté. Soudain, sans crier gare, l'homme immole la passagère.

Quelques secondes plus tôt, l'individu avait débouché une bouteille en plastique contenant très probablement un liquide inflammable avec lequel il avait aspergé la jeune femme. Âgée de 26 ans, cette dernière a immédiatement pris feu, devenant une véritable torche humaine. Elle s'est alors mis à courir à travers le wagon avant de tomber au sol, inconsciente, lorsque le train a fait une halte dans une station du centre-ville. Profitant de cet arrêt, le suspect a pris la fuite.

Transportée à l'hôpital dans un état critique, la victime, dont l'identité n'a pas été révélée, souffre de graves brûlures à la tête et au corps.

Arrêté dès le lendemain, le suspect - un certain Lawrence Reed - aurait avoué les faits, dans la foulée, aux enquêteurs. Une caméra de surveillance, dans une station-service, l'a également filmé en train de remplir une bouteille avec de l'essence, 30 minutes avant le drame.

Reed aurait perpétré l'attaque « dans l'intention de causer la mort et des blessures graves à une ou plusieurs personnes », a par ailleurs détaillé la police locale.

Crédit photo : DR

Crédit photo : DR

Âgé de 50 ans, Lawrence Reed, qui aurait déjà été arrêté à 49 reprises par le passé selon CBS News, a été présenté devant un tribunal fédéral le 19 novembre. Lors de cette comparution, l'accusé a plaidé coupable tout en tenant des propos incohérents, expliquant notamment qu'il était de nationalité chinoise et qu'il ne souhaitait pas être représenté par un avocat.

Accusé de terrorisme, il risque une peine de prison à vie.

Cette affaire sensible n'est pas sans rappeler le cas d'Irina Zarutska, cette jeune réfugiée ukrainienne de 23 ans, poignardée à mort lors d'une attaque sauvage perpétrée dans un train, le 22 août dernier, en Caroline du Nord.