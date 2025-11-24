La femme de 26 ans brûlée vive dans un métro par un homme, qui avait déjà arrêté 72 fois, a été identifiée

Lundi 17 novembre, une jeune femme a été brûlée vive dans un métro de Chicago. Hospitalisée, elle a été identifiée.

Un drame d’une violence inouïe s’est produit à Chicago le lundi 17 novembre, aux alentours de 21h. Une jeune femme a été brûlée vive dans un métro. Une attaque d’une violence sans nom qui rappelle le meurtre de la réfugiée ukrainienne Iryna Zarutska dans un train en Caroline du Nord.

La jeune femme a été aspergée d’essence et icendiée alors qu’elle se trouvait dans la rame du métro. La scène a été filmée et sur les images, on peut voir l’agresseur verser de l’essence sur la tête et le corps de la jeune femme. Cette dernière a essayé de se défendre mais l’homme a enflammé la bouteille qu’il tenait, tandis qu’elle a réussi à s’enfuir du wagon.

Crédit photo : DR

L’identité de la victime révélée

Présents dans le métro à ce moment-là, des témoins lui ont immédiatement porté secours.

“J’étais là, j’ai enlevé mon manteau et j’ai étouffé les flammes avec. Ce n’était pas l’idéal car il était en fibres synthétiques, mais c’était ce que j’avais et ça a éteint le feu”, “Une fois les flammes éteintes, je me suis assise avec elle et d’autres femmes se sont assistes et ont discuté avec elle, ce qui était vraiment important”, “Le haut de son corps et de sa tête présentaient de graves brûlures au troisième degré. Toute la station sentait les cheveux brûlés, c’était horrible”, ont commenté les témoins de la scène, selon le Daily Mail.

La victime est Bethany MaGee, une jeune femme âgée de 26 ans. Elle a été transportée à l’hôpital dans un état grave et est brûlée sur 60% du corps. Elle a subi une intervention chirurgicale en début de semaine et devra être hospitalisée pendant trois mois pour être soignée et suivre une rééducation.

Crédit photo : Daily Mail

“Nous tenons à remercier tout le monde pour leurs prières et leurs voeux de rétablissement alors que notre fille reçoit des soins pour les blessures subies en début de semaine. Nous sommes également reconnaissants des excellents soins et du soutien prodigués par l’équipe des grands brûlés de l’hôpital Stroger”, a déclaré la famille de Bethany.

Le criminel risque la peine de mort

L’homme qui a commis ce crime est Lawrence Reed, un homme âgé de 50 ans qui a déjà été arrêté 72 fois par le passé. Cependant, il n’a passé que deux années en prison et a été libéré il y a quelques mois, alors qu’il avait été arrêté après avoir agressé une assistance sociale dans l’hôpital psychiatrique où il était enfermé. Depuis, il était placé sous surveillance électronique.

Crédit photo : Chicago PD

“Il est consternant qu’un criminel multirécidivite, déjà arrêté à 72 reprises, soit accusé d’avoir agressé Bethany MaGee, 26 ans, dans le métro L de Chicago, et de l’avoir immolée par le feu. Cela ne se serait jamais produit si ce voyou avait été derrière les barreaux. Pourtant, Chicago laisse les récidivistes circuler librement dans les rues. Cette négligence met en danger la population américaine. Personne ne devrait avoir à craindre pour sa vie dans le métro”, a déclaré Sean Duffy, secrétaire des transports, dans un communiqué rapporté par le Daily Mail.

Lawrence Reed est le principal suspect de cette affaire puisqu’il a été vu en train de remplir un bidon d’essence dans une station-service 20 minutes avant l’attaque. Il a été inculpé de terrorisme au niveau fédéral et pourra être condamné à mort s’il est reconnu coupable.