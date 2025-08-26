Il tabasse une femme qui lui avait demandé d'éteindre sa cigarette dans le métro, sous les yeux des autres passagers

L'agresseur dans le métro

À New York, un homme a été interpellé par une femme dans le métro, qui lui a demandé d’éteindre sa cigarette. Mais au lieu d’obtempérer, ce dernier a frappé la passagère à plusieurs reprises.

Un incident choquant est survenu dans le Bronx, l’un des arrondissements de la ville de New York, le 26 juillet dernier. Selon des informations rapportées par le New York Post, une femme âgée de 64 ans s’est installée dans le métro. Peu de temps après, un homme s’est assis en face d’elle et a commencé à fumer une cigarette. Comme en France, ce geste n’est pas autorisé dans le transport en commun aux États-Unis. Il fait partie de toutes les interdictions fixées par la réglementation dans le métro.

Les sièges d'un métroCrédit photo : iStock

Incommodée par les odeurs et la fumée, la passagère a demandé à l’homme d’éteindre sa cigarette, comme le relate ABC. Cependant, ce dernier a refusé et a frappé la sexagénaire à plusieurs reprises en lui assénant des coups sur tout le corps.

L’homme est recherché

La femme a été victime de blessures mineures. Son agresseur, qui a pris la fuite, est actuellement recherché par la police. Pour permettre à des témoins de l’identifier, des policiers ont partagé des images de surveillance capturées dans le métro. Sur la vidéo, on peut voir un homme chauve et barbu, vêtu d’un t-shirt noir, faire des allers-retours et gesticuler comme s’il parlait à quelqu’un. Selon les autorités, il mesurerait environ 1,70 mètre.

L'agresseur dans le métroCrédit photo : New York City Police Department

Pour le moment, les recherches sont toujours en cours afin de retrouver cet homme.

Source : New York Post
Cigarette Métro

