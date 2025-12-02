Elle risque 1100 euros d'amende pour avoir pris les escalators... dans le mauvais sens

En Angleterre, une femme de 32 ans a été arrêtée dans une gare par les forces de l’ordre pour une raison à peine croyable.

Jeudi 27 novembre, Michaela Copeland, une Londonienne de 32 ans, a vécu une mésaventure dont elle se serait bien passée.

Elle prend les escalators à l’envers et finit au tribunal

Ce jour-là, la jeune femme a été arrêtée par des policiers à la gare de de Greenwich, dans le sud de la capitale anglaise.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la trentenaire est tombée des nues en découvrant le motif de son interpellation.

Cette usagère des transports en commun est accusée d’avoir emprunté un escalator de la station de métro dans le mauvais sens, rapporte le tabloïd The Sun. Un geste qui risque de lui coûter cher.

En cas de condamnation, la mise en cause risque une amende d’un montant de 1000 livres sterling (environ 1100 euros).

Crédit Photo : SWNS

Un règlement très strict

Comme le précisent nos confrères, le réseau ferroviaire régional de Transport for London (TFL) impose un règlement stricts aux passagers. Des règles qui prennent effet dans les trains, sur les voies et dans l’enceinte des stations.

Ces mesures comprennent notamment l’interdiction de fumer, de cracher sur les voies, les comportement inacceptables, ou encore les jeux de hasard non autorisés sur les plateformes.

Crédit Photo : iStock

Concernant les escalators, « nul ne peut utiliser un escalier mécanique sur le réseau ferroviaire autrement qu’en se tenant debout ou marchant dessus dans le sens de la marche. Les personnes doivent rester à droite des escaliers mécaniques lorsqu'elles ne montent pas, ne descendent pas ou ne les longent pas », indique le règlement.

Quelque jours après son arrestation, Michaela Copeland a comparu devant le tribunal de Bromley. À la barre, cette dernière a plaidé non coupable. Son procès débutera courant avril 2026.

Crédit Photo : SWNS

Affaire à suivre !