À partir du 3 juillet, il ne sera plus possible de séparer les bouchons des bouteilles en plastique

Si certaines marques ont déjà adopté cette nouvelle règle, elle va s’élargir à l’ensemble de la production : dès le 3 juillet prochain, les bouchons devront être fixés à toutes les bouteilles en plastique.

Depuis 2016, la marque Cristaline a modifié ses bouteilles d’eau en plastique en fixant le bouchon à la bouteille. Depuis quelques mois, d’autres marques ont suivi la tendance comme Coca-Cola, Lipton, Vittel et Pulco. Sur ces modèles, le bouchon ne peut plus être retiré de la bouteille.

D’ici quelques semaines, cette mesure va s’étendre à l’ensemble des bouteilles en plastique. À partir du 3 juillet prochain, toutes les bouteilles de moins de 3 litres auront un bouchon non jetable puisqu'il restera fixé à la bouteille. Une règle qui sera appliquée dans l’ensemble des 27 pays de l’Union Européenne.

Limiter les déchets plastiques

Cette mesure a été prise par la Commission Européenne qui a adopté une loi en 2019 pour limiter la pollution et les déchets plastiques.

“Ce bouchon améliore le recyclage en facilitant le tri sélectif des bouteilles car il sensibilise les consommateurs à recycler le bouchon avec la bouteille. La bouteille et le bouchon sont triés en un seul geste”, a expliqué la marque Cristaline, selon des propos rapportés par La Voix du Nord.

L’objectif de cette mesure est de limiter la quantité de bouchons en plastique qui finissent dans la nature et ne sont pas recyclés, ce qui engendre une grosse pollution puisque ces bouchons finissent dans les océans. En moyenne, 10% des déchets que l’on retrouve sur les plages européennes sont en plastique.

“Dans l’Union Européenne, 80 à 85% des déchets sauvages dans le milieu marin, mesurés sous la forme de comptages de déchets sauvages effectués sur les plages, sont en plastique, les articles en plastique à usage unique représentant 50% et les articles liés à la pêche 27% du total”, peut-on lire dans la directive de la Commission Européenne.

Cette nouveauté n’est pas la seule mesure prise par la Commission Européenne dans le but de réduire les déchets plastiques et d’améliorer le recyclage. D’ici 2025, les marques devront commercialiser des bouteilles composées de 25% de plastique recyclé, et jusqu’à 30% minimum en 2030. Des bouteilles plus écologiques et respectueuses de l’environnement.