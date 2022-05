Accusée d'être avec son compagnon de 63 ans pour son argent, cette femme de 23 ans monte au créneau

Accusée d’être vénale par des internautes qui lui reprochent sa différence d’âge avec son petit copain de 63 ans, une jeune femme de 23 ans a décidé de répondre aux haters.

Eux, tu ne leur parles pas d’âge !

En couple depuis deux mois, Willow Sias, mannequin américain, et David Simonin, joueur professionnel de Blackjack, ont 40 ans d’écart mais leur amour triomphe de tous les préjugés et autres remarques désobligeantes qu’ils peuvent entendre à longueur de journée.

Mais la tolérance à la méchanceté a des limites, notamment sur internet.

Crédit photo : Jam Press / @cowboy.and.angel

Critiquée car elle sort avec un homme plus vieux de 40 ans, elle monte au créneau

Il faut dire que la jeune femme, âgée de 23 ans, est la cible de critiques virulentes de trolls qui l’accusent d’être vénale et de sortir avec son petit copain uniquement pour l’argent.

Des accusations qu’elle ne supporte plus et c’est pourquoi elle a décidé de répondre aux haters en se confiant, sur TikTok, sur la belle histoire d’amour qu’elle vit, comme le rapporte LadBible.

Crédit photo : Jam Press / @cowboy.and.angel

Crédit photo : Jam Press / @cowboy.and.angel

Originaire de Caroline du Sud, Willow a ainsi raconté qu’elle avait rencontré son homme sur Tinder en février dernier et que les deux tourtereaux filaient depuis, le parfait amour.

« Tombée amoureuse en une heure », Willow, qui a précisé qu’il s’agissait de son tout premier « date » sur la célèbre application de rencontre, affirme que « la connexion a été assez instantanée ».

« Nous sommes comme des miroirs, nos énergies s’accordent très bien et nous mangeons les mêmes choses, c’est fou (…) Souvent, nous ne faisons rien mais nous continuons à rire et à nous amuser (…) je pense que nous sommes vraiment liés par les expériences et les vibrations que nous partageons », a-t-elle ajouté.

Crédit photo : Jam Press / @cowboy.and.angel

Crédit photo : Jam Press / @cowboy.and.angel

À en croire la jeune femme, qui a déjà connu deux autres relations avec des partenaires plus vieux, David lui aurait permis de trouver « la stabilité et la sécurité » qu’elle a toujours recherchées chez un homme, sans jamais les trouver.

« Il s’assure que l’on s’occupe de moi, que je suis à l’aise et que je n’ai besoin de rien, ce qui est vraiment important pour moi », explique-t-elle ainsi, précisant que ses parents et ses amis acceptent cette relation, malgré la différence d’âge.

De plus, David est tellement fou amoureux d’elle qu’il dépense sans compter pour sa belle.

« Il m’a récemment acheté une Mercedes AMG comme cadeau (…) donc il me gâte vraiment à mort », a ainsi raconté Willow.

Nul doute que cette anecdote ne manquera pas de faire réagir les internautes qui affirment que David n‘est qu’un vulgaire « sugar daddy » entretenant la jeune femme.

Crédit photo : Jam Press / @cowboy.and.angel