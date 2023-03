Sur le point d'accoucher dans les escaliers de son immeuble, elle est sauvée par... le chien de sa voisine

Dans le département de l’Isère, une femme a remarqué que son chien avait un comportement étrange. En le suivant, elle a découvert que sa voisine, en difficulté dans les escaliers de l’immeuble, était sur le point d’accoucher.

Lundi 20 mars, une femme vivant à Vienne a été réveillée par les aboiements insistants de son chien. Un comportement étrange pour l’animal ordinairement calme, qui lui a fait comprendre que quelque chose n’allait pas.

« Il n’arrêtait pas d’aboyer, il sautait sur le lit. Ce n’est pas du tout dans son habitude, il ne fait jamais cela », a-t-elle expliqué.

La jeune femme a suivi son chien qui l’a conduit devant la porte d’entrée de son appartement. En sortant de chez elle, la propriétaire de l’animal a entendu des cris dans l’escalier de son immeuble et a trouvé sa voisine, enceinte, qui peinait à monter les marches. Et pour cause : la femme était sur le point d’accoucher.

Elle tient compagnie à la femme enceinte

La propriétaire du chien a porté secours à la femme enceinte et lui a tenue compagnie en restant avec elle jusqu’à l’arrivée des pompiers. Finalement, une petite fille est née dans le confort du camion des secours.

Une belle histoire qui n’aurait pas été possible sans Booba, le chien à l’origine des aboiements, car sans lui, la femme enceinte aurait sans doute été seule au moment de son accouchement.