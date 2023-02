Une femme enceinte accouche dans un bus, aidée par le chauffeur et les passagers

En Alsace, une femme a accouché par surprise dans un bus. Pour mettre son enfant au monde, elle a reçu l’aide du chauffeur du véhicule et des passagers.

Vendredi 3 février, un enfant est né dans un bus en Alsace, devant l’église de Neuf-Brisach. Tout a commencé quand la femme enceinte est montée dans le bus. Tout se passait bien pendant le trajet jusqu’à ce que le chauffeur remarque quelque chose.

Crédit photo : iStock

« J’ai entendu un bruit, j’ai regardé dans le rétroviseur mais je ne savais pas d’où ça venait. J’ai demandé aux passagers si tout le monde allait bien, et on m’a répondu qu’une femme avait mal », a expliqué Achraf, le chauffeur du bus.

Une femme accouche dans un bus

En se souvenant qu’une femme enceinte était montée dans son bus, le chauffeur a tout de suite fait le lien. Il a alors demandé à un passager du bus d’aller vers elle. La jeune femme avait les yeux ouverts mais ne répondait pas. Immédiatement, le chauffeur a alerté sa base et un passager a appelé les urgences, car la femme allait accoucher.

« Les douleurs semblaient plus fortes, c’était un peu la panique à bord, a confié le chauffeur de bus, qui a accéléré pour trouver un endroit où s'arrêter. J’ai stoppé le bus devant l’église et je me suis précipité vers elle. J’ai vu la tête de l’enfant ! Il fallait absolument dégager les pieds de la mère. C’est ce que nous avons fait, puis nous avons fait de la place, dégagé une poussette et l’avons allongée. »

Elle reçoit l’aide du chauffeur et des passagers

Le chauffeur a pris la décision de pousser le chauffage du véhicule à fond, pour que la mère et son bébé n’aient pas froid en cette période hivernale. Une passagère, répondant au nom de Marie, est intervenue pour aider la maman à accoucher, et le bébé est alors sorti. Plusieurs passagers ont apporté leur aide pendant l’accouchement et ont donné les premiers soins au nouveau-né, devenant des sages-femmes et infirmiers improvisés.

« On a frotté le dos du bébé qui semblait ne pas respirer, on l’a posé sur le ventre de sa mère, a confié le chauffeur. Dès qu’il a donné signe de vie, tout le monde a applaudi, et il y avait dans le bus toutes les générations, c’était magnifique ! »

Crédit photo : iStock

Les pompiers et les gendarmes sont arrivés rapidement après la naissance de l’enfant et le nourrisson et sa mère ont été transportés à la maternité de Colmar. À l’arrêt, le chauffeur de bus a rencontré le père du nouvel enfant, qui a serré le conducteur dans ses bras, reconnaissant.