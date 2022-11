Alors qu'il participait à un semi-marathon, cet homme a sauvé la vie à deux autres coureurs

En Californie, un cardiologue a participé à un semi-marathon et a sauvé deux vies. Pendant le parcours, deux coureurs victimes d’un arrêt cardiaque se sont effondrés devant le cardiologue, qui les a réanimés.

Le semi-marathon de Monterey Bay, en Californie, s’est tenu le 13 novembre dernier. Parmi les participants se trouvait Steven Lomé, un cardiologue qui ne s’attendait pas à ce que sa journée soit aussi surprenante.

Pendant qu’il courait, le cardiologue a vu un coureur s’effondrer devant lui. Immédiatement, l’homme s’est approché pour tenter de l’aider, et il a remarqué que le coureur n’avait plus de pouls et qu’il était victime d’un arrêt cardiaque.

Le cardiologue réanime un coureur

Le cardiologue a commencé à faire un massage cardiaque à la victime pour tenter de la réanimer, pendant que les personnes alentour appelaient les secours. Six minutes plus tard, le coureur a retrouvé un pouls grâce à un défibrillateur qui a été apporté au cardiologue. Ce dernier a aidé l’homme à monter dans l’ambulance des pompiers avant de retourner à sa course.

Pendant le reste du marathon, Steven Lomé a principalement marché puisqu’il était au téléphone avec le personnel médical de l’hôpital pour suivre l’état de santé du patient. Selon John Ellison, le directeur médical de la course, la fréquence cardiaque du coureur est revenue à la normale rapidement, et le patient s’est réveillé à l’hôpital en bonne santé.

Il sauve une deuxième vie à l’arrivée

Steven a affirmé que l’arrêt cardiaque du coureur était « un événement unique au cours de la décennie au semi-marathon ». Cependant, cet événement n’était pas si unique que ça puisqu’il s’est reproduit quand le cardiologue a franchi la ligne d’arrivée. À la fin du parcours, un deuxième coureur s’est effondré sur le sol, au moment même où Steven arrivait.

« J’ai franchi la ligne d’arrivée, j’ai levé les bras en l’air… et un autre coureur est tombé juste devant moi », a raconté le cardiologue.

Ce second coureur était lui aussi victime d’un arrêt cardiaque et n’avait plus de pouls. Steven a à nouveau prodigué un massage cardiaque et a utilisé le défibrillateur pour réanimer la victime, qui s’est réveillée. Le deuxième coureur a également été emmené à l’hôpital.

« Tous deux avaient une maladie cardiaque non diagnostiquée, a expliqué Steven. Après un arrêt cardiaque hors de l’hôpital, ils se sont complètement rétablis. Quelles sont les chances que deux personnes fassent un arrêt cardiaque lors d’une course ? Quelles sont les chances qu’ils se rétablissent tous les deux complètement, alors que normalement, seuls 5% survivent à un arrêt cardiaque à l’hôpital ? Et quelles sont les chances que le même cardiologue se trouve juste derrière eux ? »

Après l’événement, Steven a tenu à rendre visite aux coureurs à l’hôpital, et il a même donné sa médaille de course au deuxième coureur.

« Il n’en a pas reçu à la ligne d’arrivée et il a franchi l’arrivée avant son arrêt cardiaque, donc il la méritait clairement », a-t-il déclaré.

Si le cardiologue a fini le semi-marathon en 2h30, il a brillé par son professionnalisme en sauvant deux vies.