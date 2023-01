« Quand je ne me sens pas bien, je pense aux chiens », il dort 542 nuit dans une tente pour aider les chiens de refuges

En Roumanie, un jeune garçon âgé de 13 ans a dormi 542 nuits consécutives dans une tente, tout en lançant une collecte de fonds. Il a récolté plus de 11 000 euros qui aideront des chiens de refuges.

En 2020, Max Woosey avait décidé de planter une tente dans son jardin et d’y dormir pendant deux ans, tout en créant une collecte de fonds. Grâce à sa persévérance et sa cagnotte, le jeune homme avait collecté 700 000 livres (soit plus de 777 000 euros) qui ont été reversés à des soignants.

Crédit photo : Ashley's Sleep Out to Help Out

En Roumanie, Ashley, un jeune garçon de 13 ans, a décidé de suivre le parcours de Max Woosey. Cette idée lui est venue après avoir passé sa première nuit dans une tente, une activité qu’il a adoré et qu’il a continué pendant un mois.

Il dort 542 nuits dans une tente

Tout comme Max, Ashley a décidé de rendre son activité publique et de lancer une cagnotte en dormant le plus longtemps possible dans sa tente, afin de récolter des fonds pour une association caritative qui vient en aide aux chiens des refuges.

Crédit photo : Ashley's Sleep Out to Help Out

Ashley a déjà passé plus d’un an dans sa tente puisqu’il a dormi 542 nuits consécutives à l’intérieur. Aujourd’hui, il s’est habitué à dormir dans des grands espaces et n’imagine pas retourner dormir dans son lit. Bien qu’il ait affronté des températures froides allant jusqu’à - 7 degrés, il a pu compter sur la présence de son chien Bertie pour se réchauffer.

« Quand j’ai commencé, il faisait vraiment froid et les températures sont descendues à - 7 degrés. Je portais des vêtements supplémentaires, des couvertures et parfois une bouillotte. Parfois, je me réveillais et mon nez était gelé. Peu importe le temps qu’il fait, je campe toujours, pensant toujours aux pauvres chiens. Il y a des nuits qui sont vraiment difficiles quand la pluie tombe et le vent souffle. Quand je ne me sens pas bien, je pense aux chiens. Peu importe ce que je traverse, ce sont eux qui comptent le plus », a affirmé Ashley.

L’argent aidera des refuges animaliers

Aujourd’hui, Ashley a récolté plus de 10 000 livres, soit environ 11 000 euros. Le jeune garçon ne compte pas s’arrêter là, puisqu’il aimerait récolter 30 000 livres au total.

L’argent récolté par le garçon servira à aider les chiens vivant dans des refuges. Ashley est soutenu par l’organisme Paw2Rescue. Cette association est entièrement gérée par des bénévoles qui sauvent la vie de nombreux chiens en Roumanie. Ils ont des programmes de stérilisation et construisent actuellement un sanctuaire et une clinique pour aider les chiens errants. Cette idée d’aider les chiens était naturelle pour Ashley, dont la famille recueille souvent des chiens issus de refuges et d’associations.

« Depuis sept ans, nous accueillons des chiens et j’ai développé une énorme compassion pour eux, je les aime tellement. J’ai choisi de collecter des fonds pour les chiens car je suis attaché au bien-être animal. Nous avons trois chiens dans ma famille et c’est difficile de s’occuper d’eux à cause des aboiements bruyants la nuit. Ils sont souvent assez effrayés quand ils arrivent », a expliqué Ashley.

Crédit photo : Ashley's Sleep Out to Help Out

Si Ashley parvient à récolter 30 000 livres, il participera à la création d’un toit pour le nouveau sanctuaire ainsi qu’une zone d’activités en plein air pour que les chiens puissent gambader et jouer dans un lieu sûr.

« Je sais que c’est beaucoup d’argent à amasser mais je veux que les chiens soient en sécurité, abrités et nourris », a déclaré Ashley.