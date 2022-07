Il veut relier Paris à Alger à pied pour rendre hommage à son père et financer la construction d'un puits au Togo

Vous connaissez peut-être Mehdi Debbrah via ses initiatives. Ce marcheur a déjà parcouru plusieurs pays d’Europe et se lance désormais dans un projet ambitieux en direction d'Alger. Sur son compte Instagram, le jeune homme de 26 ans relate chaque jour son périple dans le but de financer la construction d’un château d’eau au Togo.

Crédit : @debbraahworld/ Instagram

Mehdi Debbrah est un marcheur passionné. Après avoir relié, à pied, Paris à Marseille, Venise, San Sebastian et Copenhague, le Parisien s’est lancé la mission de rejoindre la capitale algérienne. Cette fois-ci, outre le plaisir de la marche, Mehdi Debbrah est parti à l’aventure pour une raison personnelle, celle de rendre hommage à son père.

Sur son blog créé pour l’occasion, le jeune homme raconte avoir été tout naturellement chamboulé après le décès de son père qui a entraîné « une série de questions liées à [son] rôle dans cette vie ». Après mûre réflexion, Mehdi Debbrah décide de quitter son travail et après avoir ressenti le besoin de reprendre la marche.

Une marche Paris-Alger pour financer un château d’eau au Togo

Parti le 5 mai dernier de la capitale française, Mehdi se trouve actuellement en Italie. Chaque jour, le marcheur raconte à ses 493 000 abonnés et autres passionnés qui le suivent ses aventures. Après avoir traversé la France du nord au sud, puis la Suisse, Mehdi doit encore traverser l’Italie jusqu’en Sicile avant de prendre un bateau. Une fois arrivé sur le continent africain, Mehdi devra encore endurer de fortes chaleurs à travers la Tunisie puis l’Algérie.

Une fois là-bas, Mehdi réserve une grande surprise à son grand-père qui n’est pas encore au courant de l’aventure de son petit-fils. « Je décide donc d'aller marcher pour la personne qui m’a vu faire mes premiers pas. La marche et le projet de la construction du château d’eau sera en hommage à mon père et j’espère qu’elle permettra de venir en aide à des milliers de personnes », écrit-il sur son blog.

Le jeune homme souhaite par ailleurs récolter 40 000 euros afin de financer la construction et l’installation d’un château d’eau au Togo, via l'ONG Life. Pour le moment, le projet de Mehdi avance à grand pas, puisque 84% ont été complétés. 33 521 euros ont été collectés, ce qui est de bon augure pour la suite.

Vous pouvez suivre en temps réel les progression de Mehdi dans son périple jusqu’à son arrivée à Alger, sur son compte Instagram et faire un don sur son blog.

Crédit : @debbraahworld/ Instagram