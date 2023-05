Sa proche fait une fausse couche, elle songe à récupérer son cadeau de naissance et s'attire les foudres du web

Une internaute a provoqué l’ire de la toile après avoir raconté qu’elle songeait à réclamer l’impensable à l’une de ses proches.

Certains crieront au troll quand d’autres y verront plutôt le triste symbole du cynisme ambiant.

Il y a quelques jours, une femme s’est attirée les foudres des internautes après avoir expliqué sur les réseaux sociaux qu’elle hésitait à demander le remboursement d’un cadeau de naissance à l’une de ses connaissances, victime d’une… fausse couche.

Une hésitation pour le moins douteuse qui n’a pas manqué de faire réagir la toile comme l’explique le site Bored Panda.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Elle songe à demander le remboursement d’un cadeau pour bébé, offert à une amie victime d’une fausse couche

Dans un post (supprimé depuis) publié il y a peu sur Reddit, cette anonyme explique ainsi vouloir obtenir des conseils car elle fait face à un véritable dilemme, selon elle.

Après avoir offert un cadeau de naissance plutôt onéreux à l’une des amies de son mari, cette femme hésite désormais à demander qu’on lui restitue le présent, car la grossesse n’a pas été menée à terme.

Pour se justifier, elle a tenu à donner quelques éléments de contexte afin que les internautes puissent bien saisir la situation délicate.

« Je sais que cela peut paraître horrible et j'ai l'impression que c'est une chose terrible à faire, alors j'ai besoin de conseils. Mon mari a une amie de famille de longue date qui s'appelle Jen. Nous ne sommes pas du tout amies, mais nous nous entendons bien quand nous nous voyons. Lorsque Jen a eu son premier enfant, mon mari a acheté en cadeau assez coûteux (environ 200 à 300 dollars si je me souviens bien). Je n'ai pas eu de problème avec ce cadeau ou le montant qu'il a dépensé, c'était un bel objet à lui offrir et nous étions ravis qu'elle agrandisse sa famille avec son petit ami de l'époque, devenu son mari », raconte dans un premier temps cette internaute, si l’on en croit des captures d’écran publiées par Bored Panda.

« Quelques années plus tard (…) Jen a annoncé très tôt qu'elle était à nouveau enceinte et a envoyé à mon mari sa liste de cadeau pour la 'baby shower', qui était remplie d'articles à prix élevé. Personnellement, j'ai trouvé cela étrange parce qu'elle devait encore avoir la plupart des articles de son premier enfant (…) J’ai également été surprise qu'elle demande des cadeaux alors qu'elle en était encore au premier trimestre (…) Mon mari a dépensé environ 400 $ pour lui offrir un cadeau, ce qui me convenait parfaitement », explique-t-elle ensuite.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

« Quelques semaines plus tard, Jen a fait une fausse couche qui l’a traumatisée. Je n'entrerai pas dans les détails, mais elle était dévastée et la conséquence de cette perte signifiait probablement qu'elle ne serait pas en mesure de mener ses futures grossesses à terme. C’est terriblement triste et, bien que je ne sois pas proche de Jen, mon cœur a souffert pour elle », ajoute la mère de famille.

« Quelques mois se sont écoulés depuis la perte de Jen et mon mari ne sait pas comment gérer le cadeau. Ce n'est pas quelque chose qu'elle peut utiliser pour son enfant plus âgé. Lui demander de nous rendre le cadeau me semble cruel (…) et le délai de retour est probablement dépassé. Je ne sais pas non plus si elle va continuer à essayer d'avoir d'autres enfants (c’est très risqué pour le bébé et pour elle-même) (…) Lui demander de nous rembourser semble également très cruel. Mon mari et moi gagnons assez bien notre vie, mais 400 dollars, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est une chose si elle peut utiliser l'objet pendant quelques années, c'est de l'argent bien dépensé. Mais s'il doit rester dans une boîte dans son grenier pendant des années... c'est là que nous sommes coincés », poursuit-elle.

Et de conclure : « Si ce n'est pas possible, j'aimerais au moins l'offrir à quelqu'un d'autre qui pourrait l'utiliser (je me sens mal en disant cela, mais c'est ce que je ressens). Cependant, il s'agit d'un sujet très sensible et nous ne voulons pas lui mettre la pression si elle n'est pas prête à en parler ».

Devant de telles paroles, beaucoup d’internautes se sont insurgés et ont vivement critiqué cette femme.

Certainement touchée par le flot de commentaires négatifs, cette dernière a finalement retiré sa publication.

On ignore donc le fin mot de l'histoire.