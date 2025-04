Cette région de France va voir son nombre de morts exploser prochainement

Préparez-vous : dans une certaine région de France, le taux de mortalité devrait exploser dans les prochaines années. On vous en dit plus.

La France est-elle en train de vivre un vieillissement démographique ? Cela se pourrait bien, du moins, dans certaines régions de France. Selon le dernier rapport de l’Observatoire des territoires, quatre régions françaises seront prochainement impactées par une forte hausse de la mortalité.

Forcément, sur le long-terme, ce phénomène pourrait s’étendre sur tout l’Hexagone. Alors, quelles sont ces fameuses régions ? Parmi les régions les plus impactées par ce taux de mortalité en hausse, on retrouve notamment le massif central, le Limousin et la Bourgogne-Franche-Comté.



Cette région voit sa population vieillir

Le département de la Nièvre fait donc partie des zones où le taux explose (Bourgogne-France-Comté) et pourrait bien, dans les prochaines années, voir son vieillissement grimper en flèche. En France, en 2022, la moyenne nationale de mortalité en France était de 9,4% pour 1000 habitants. Dans la région de la Nièvre, elle est déjà de 14,7%, en 2021. Oui, c’est impressionnant ! Un chiffre qui ne cesse d’augmenter.

La raison ? Aucune épidémie en vue, mais bien un vieillissement accéléré de la population. En cause notamment : le départ des jeunes pour d’autres territoires pour trouver des logements plus facilement, mais surtout des opportunités professionnelles et être moins isolées. En effet, certaines zones de la région, sont très montagneuses et isolées. Concrètement, lorsque l’indice de jeunesse est faible, cela indique qu’il y a plus de personnes âgées sur le territoire, que de jeunes.



Les grandes villes, loin d'être épargnées

Pourtant, l’Observatoire des territoires alerte toutes les régions de France : même les grandes villes, comme Paris, voient déjà leur population vieillir. Comme le rapporte, le Journal du Net, d'ici à 2050, les personnes de plus de 65 ans devraient atteindre un tiers de la population.

Alors, que le taux de natalité en France est en baisse, avec 663 000 bébés nés en 2024, contre 678 000 en 2023, soit 2,2% de moins en un an, comme le rapportait l’Insee, la question du vieillissement de la population est plus que jamais d’actualité.