Après le décès de Kane Tanaka, la Française soeur André devient la nouvelle doyenne de l'humanité

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Soeur André est devenue la nouvelle doyenne de l’humanité, à la suite du décès de la Japonaise Kane Tanaka.

Début janvier 2022, Kane Tanaka soufflait ses 119 bougies dans la maison de retraite de Fukuoka (sud-ouest du Japon). Mais la Japonaise n’est plus. La doyenne de l’humanité s’est éteinte le mardi 19 avril, ont annoncé ce lundi 25 avril les autorités locales.

La supercentenaire avait obtenu le titre de la personne la plus âgée au monde par le Guinness Book des records à l’âge de 116 ans. Cette dernière est née le 2 janvier 1903 dans la préfecture de Fukuoka.

Crédit Photo : Reuters

Au cours de sa vie, Kane Tanaka a géré plusieurs boutiques, dont un restaurant de nouilles et de gâteaux de riz. Mère de quatre enfants, elle a adopté une petite fille avec son époux. Alors qu’elle était âgée de 102 ans, elle a été admise en maison de retraite, douze ans après le décès de son mari.

Férue de jeux de société, Kane Tanaka passait une grande partie de sa journée à résoudre des énigmes numériques, étudier les mathématiques et pratiquer de la calligraphie. Celle qui se réveillait chaque jour à six heures du matin avait également un point faible pour les boissons gazeuses et le chocolat.

Crédit Photo : Wikimedia Commons

Pour le moment, nous ignorons les circonstances précises de sa mort, mais elle était relativement en bonne santé avant de rendre son dernier souffle.

La nouvelle doyenne de l’humanité est française

Aujourd’hui, la nouvelle doyenne de l’humanité, Soeur André, réside dans un Ehpad situé à Toulon (département du Var). Cette dernière a célébré ses 118 ans en février dernier, précisent nos confrères de Var-Matin.

La Varoise - de son vrai nom Lucile Randon - a vu le jour le le 11 février 1904 à Alès, dans le Gard. De son côté, le magazine Le Point indique la religieuse est entrée dans les ordres à l'âge de 41ans.

Soeur André. Crédit Photo : AFP

Pour rappel, le record de longévité est détenu par la Française Jeanne Calment. L’Arlésienne est décédée le 4 août 1997 à l’âge de 122 ans.