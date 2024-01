Arnaque : des escrocs font des milliers de victimes avec des fausses contraventions

Deux hommes de 19 ans seraient à la tête d’une arnaque de contraventions qui aurait déjà fait plus de 1700 victimes. Explications.

Coup dur pour des milliers de Français. Deux jeunes hommes âgés de 19 ans auraient monté de toute pièce une arnaque de fausses contraventions. Comment ? En créant un faux site de paiement d’amende.

Leur méthode ? Les deux hommes contactaient les potentielles victimes par SMS, leur indiquant avoir constaté une infraction. Un lien était ensuite envoyé et redirigeait les victimes vers le fameux site de paiement, sur lequel celles-ci devaient rentrer leurs informations bancaires.



Crédit photo : iStock

Une arnaque bien rodée

Alors que cette arnaque a commencé en septembre 2023, plus de 1700 numéros de cartes bancaires ont été récoltés, puis revendus sur le dark web à des criminels. Au total, ce sont plus de 20 000 euros qui auraient été récoltés. Le 19 décembre dernier, la police annonçait que les deux hommes avaient été interpellés. Après avoir avoué leur crime, ils auraient été remis en liberté en attendant leur sentence qui sera donnée par la justice.

Pour rappel, l'Antai, l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, n’envoie jamais de SMS demandant de rentrer des informations bancaires afin de payer une amende. Si vous avez réalisé une infraction, une amende vous sera envoyée à votre adresse de domicile.

Les arnaques de type “pishing”, comprenez en français “hameçonnage”, sont répandues et de plus en plus convaincantes. Rappelez-vous qu’aucun paiement ne doit se faire en ligne via des services de messagerie ou liens de sites non-officiels. En cas de doute, rendez-vous sur le site du gouvernement cybermalveillance.gouv.fr, qui aide à sensibiliser et à avoir les bons réflexes en cas d'arnaque.

Vous l'aurez compris, si vous recevez un SMS d'un destinataire inconnu, qui vous demande de rentrer vos coordonnés bancaires, méfiez-vous et ne tombez surtout pas dans le piège de l'hameçonnage en ligne.

Vous êtes désormais prévenus !



Crédit photo : iStock