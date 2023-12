“Coucou maman...” : attention à cette nouvelle arnaque SMS qui fait de nombreuses victimes à l'approche de Noël !

Avec les fêtes de fin d’année, la tentation du consumérisme est l’occasion parfaite pour les arnaqueurs qui tentent de profiter de la naïveté et de la générosité de personnes non averties.

Depuis l’année dernière, les escrocs qui sévissent avec les SMS ont trouvé une nouvelle technique afin d’extorquer des données bancaires et les utiliser à votre insu. Ils se font passer pour des enfants, dans le but de toucher à la corde sensible et à l’argent des parents.

Généralement, ces textos commencent par “Bonjour maman” ou “Coucou papa”. Une façon banale et familière d’échanger avec l’un de ses parents. Dans la suite du message, l’arnaqueur prétend avoir rencontré un problème avec son téléphone portable (comme une perte, un vol ou un casse) ou avec son numéro de téléphone (crédit épuisé, perte de carte SIM, etc…).

Ce message contient aussi le numéro auquel il est joignable à travers Whatsapp ! Cependant, à travers ce numéro inconnu se cache un escroc, préparé à demander de l’argent, que ce soit sous forme de virement, d’envoi de codes de coupons de paiement (PCS, Transcash, Neosurf) ou par transmission de coordonnées bancaires.

En bref, l’arnaque est donc bien ficelée comme la plupart des techniques d’hameçonnage destinées à tromper un destinataire pour l’inciter à communiquer ses données personnelles.

Que faire en cas d’arnaque ?

Maintenant que vous avez connaissance de l’existence de cette potentielle arnaque par SMS, vous savez désormais comment faire pour ne pas en être victime. Il suffit tout simplement de ne pas répondre et de ne cliquer sur aucun lien que peut comporter le message. Vous pouvez aussi essayer d'appeler votre enfant sur son téléphone pour voir si celui-ci répond, quitte à lui laisser un message lui demandant de vous rappeler, afin d’en avoir le coeur net.

Crédit photo : iStock

De façon plus globale, il vous est de toute façon déconseillé d’envoyer de l’argent avant d’avoir formellement identifié votre interlocuteur. Il faut savoir qu’aucune administration ou entreprise ne vous contacte par SMS pour vous demander des informations personnelles, vos données bancaires ou vos mots de passe.

Malheureusement, malgré toutes ces précautions à prendre, il arrive encore que des personnes tombent dans le panneau et se fassent arnaquer. Si tel est votre cas, il faut absolument alerter votre banque pour suspendre toute opération frauduleuse réalisée par mégarde.

Si l’opération est déjà effectuée, il vous faudra remplir un formulaire de contestation d’opération et fournir des preuves (des captures d’écran par exemple) que vous avez été victime d’une arnaque. Il vous est aussi possible de porter plainte et de demander l’assistance d’une association de défense des consommateurs.