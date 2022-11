Attention, ce message que vous avez peut-être reçu sur votre boîte mail est une dangereuse arnaque

Les arnaques via les boîtes mails ne désemplissent pas. La dernière en date est des plus sournoises car elle s’inspire directement des vrais messages d’alerte envoyés par Microsoft.

Crédit : I going to make/ iStock

Peut-être avez-vous récemment reçu un mail vous indiquant une « connexion inhabituelle sur votre boîte mail » ? Si c’est le cas, il pourrait s’agir d’une escroquerie. Ces derniers temps, des arnaques de ce type circulent sur les boîtes mails Outlook, Hotmail et Live. Elles sont particulièrement difficiles à repérer car elles reprennent dans les moindres détails (ou presque) le modèle du message des équipes de Microsoft.

Ainsi, la plateforme collaborative de signalement, Signal-Arnaques, met en garde les propriétaires de boîtes mails. Elle indique que les escrocs reprennent la charte graphique, le logo et l’intitulé du message Microsoft pour donner plus d’authenticité à leur démarche.

Les pièges à éviter

Cette tentative de phishing plus élaborée vise à récupérer les identifiants et les mots de passe des victimes afin de leur dérober leurs données personnelles. « Nous avons détecté quelque chose d'inhabituel à propos d'une connexion récente au compte Microsoft xxx.hotmail.fr », indique le mail frauduleux.

Le message, qui précise notamment la date de connexion, l’adresse IP, le pays et le navigateur utilisé afin de faire peur à ses victimes, vous invite ensuite à « Signaler l'utilisateur ». En suivant cette fausse démarche, les victimes renseignent ainsi leur identifiant et leur mot de passe évidemment récupérés par les escrocs.

Renforcer la protection de sa boîte mail

Crédit : fizkes/ iStock

Pour éviter de tomber dans le panneau, il est conseillé de prêter attention à l’adresse de l’expéditeur. Un véritable mail de Microsoft se termine ainsi @accountprotection.microsoft.com. Si ce n’est pas le cas, il s’agit certainement d’une arnaque.

De plus, en y regardant de plus près, vous pourrez probablement noter les erreurs d’orthographes et de syntaxe du mail frauduleux. Un mail provenant de Microsoft ne présenterait pas de fautes. Si vous avez reçu un mail frauduleux, placez-le sans plus attendre dans votre corbeille. Vous pouvez également le marquer comme spam et le signaler.

Enfin, pour éviter ce genre de risques, optez pour la double authentification de compte sur les boîtes mails et les réseaux sociaux ou si vous préférez, modifiez votre mot de passe.