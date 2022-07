Aux États-Unis, des internautes se mobilisent pour venir en aide à 2 chats errants

Grâce à sa communauté, une Tiktokeuse américaine a offert des conditions vie décentes à deux chats errants ayant élu domicile dans son jardin.

Julia Davis est une Tiktokeuse américaine suivie par plus de 600 000 abonnés. Grâce à sa communauté, la jeune femme de 24 ans a offert une vie meilleure à deux chats errants qui ont élu domicile chez elle.

Crédit Photo : julia_adavis / Instagram

Tout a commencé lorsque l’influenceuse a emménagé courant juin dans sa nouvelle maison située à Birmingham(Alabama). Le jour de son emménagement, cette dernière a aperçu un chat blanc dans son arrière-cour.

Intriguée, Julia a décidé de filmer la boule de poils avant de poster la vidéo sur son compte TikTok, espérant ainsi retrouver le propriétaire de l’animal. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le matou ne semblait appartenir à personne.

Selon les dires de l’Américaine, la fourrure du chat était très emmêlée. Mais ce n’est pas tout ! Il avait également des coupures au niveau des oreilles.

Crédit Photo : Julia Davis

Un élan de solidarité change la vie des chats

Le lendemain, Julia a demandé à ses abonnés de l’aider à trouver un prénom pour le chat errant. Dans les commentaires, les utilisateurs lui ont demandé de donner quotidiennement des nouvelles du félin prénommé Cooper.

Quelques jours plus tard, la Tiktokeuse a publié une nouvelle vidéo qui a cartonné sur le réseau social (2,3 millions de vues). La raison ? Dans son clip, elle filme un autre chat abandonné et en mauvais état de santé.

Sans surprise, elle n’a pas hésité à s’occuper d’eux, pour le plus grand plaisir de ses abonnés. Mais prendre soin des animaux de compagnie a un coût. C’est pour cette raison que Julia a créé une cagnotte en ligne pour subvenir aux besoins de Cooper et Rufus.

Crédit Photo : Julia Davis

Au total, elle a récolté plus de 9450 dollars de dons (environ 9 330 euros), de la nourriture et des jouets. La générosité des internautes à permis de financer les frais vétérinaires et les soins dentaires.

«Honnêtement, j'aime dire que ces chats nous appartiennent à tous. Toutes les personnes qui regardent mes vidéos ont joué un rôle dans leurs soins. Ce fut un effort de groupe massif qui a restauré ma foi en l’humanité», a indiqué l’influenceuse au magazine Insider.

Crédit Photo : Julia Davis