Aux États-Unis, un homme a été innocenté après avoir passé... 27 ans de sa vie en prison

En 1998, Bryan Hooper a été condamné à la prison à vie pour meurtre avec préméditation. Cependant, il a toujours clamé son innocence et 27 ans plus tard, il s’est avéré qu’il avait raison.

Bryan Hooper est un Américain aujourd’hui âgé de 54 ans qui a été condamné à la prison à vie en 1998. Il a été inculpé pour le meurtre d’Ann Prazniak, une femme âgée de 77 ans, tuée lors d’un cambiolage. Selon Le Parisien, le corps de la femme a été découvert dans un placard de son appartement, dans un carton enveloppé de guirlandes de Noël. Ses chevilles et ses poignets étaient liés par du ruban adhésif.

Bryan Hooper a été condamné pour trois chefs d’accusation, dont l’un pour meurtre avec préméditation. Sa condamnation reposait essentiellement sur le témoignage de Chalaka Lewis, une femme qui a affirmé que Bryan Hooper l’avait forcée à monter la garde devant l’appartement pendant qu’il tuait la septuagénaire. Si les policiers ont bien trouvé les empreintes de l’Américain dans l’appartement de la victime, il n’y avait aucune trace de sa part sur le ruban adhésif qui a servi à envelopper le corps.

Crédit photo : Police du Minnesota

Il est innocenté 27 ans plus tard

Pendant tout le procès, Bryan Hooper n’a cessé de clamer son innocence. Il a finalement été condamné à la prison à vie. Mais ce jeudi 4 septembre 2025, après 27 ans passés derrière les barreaux, la justice lui a donné raison. En effet, la vraie meurtrière est passée aux aveux. Chalaka Lewis a avoué que ce n’était pas Bryan Hooper qui avait tué la septuagénaire, mais elle.

“Le tribunal estime que la condamnation de M. Hooper a été entachée par de faux témoignages et que, sans ces faux témoignages, le jury aurait pu parvenir à une conclusion différente”, a déclaré le juge, selon TF1 Info.

Crédit photo : Minnesota Public Radio

Après avoir passé la moitié de sa vie en prison à tort, Bryan Hooper a finalement été innocenté. Un soulagement pour l’Américain et sa famille.

“Aujourd’hui, les tribunaux ont confirmé ce que Bryan Hooper, sa famille, ses proches et ses avocats ont toujours su : Monsieur Hooper est innocent”, a déclaré Mary Moriarty, procureure, dans un communiqué relayé par Associated Press.

A sa sortie de prison, Bryan Hooper a été accueilli par sa famille. Il a prévu de s’installer près de ses enfants qu’il n’a pas vu grandir afin de rattraper le temps perdu. Pour le moment, on ne sait pas si Bryan Hooper va recevoir une compensation financière, à l'instar de cet homme emprisonné à tort pendant 34 ans qui a reçu 42 000 euros pour chaque année passée en prison.