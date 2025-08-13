Emprisonné à tort pendant 34 ans, il va recevoir 42 000 euros... pour chaque année passée derrière les barreaux

Sydney Holmes a retrouvé la liberté après avoir passé 34 années derrière les barreaux à tort. Il va recevoir une grosse somme d’argent comme dédommagement. Pas sûr cependant que cela compense les années perdues.

Il lui aura fallu attendre plus de trois décennies pour retrouver la liberté. En 2023, après avoir passé 34 ans dans une prison de Floride, Sydney Holmes a finalement été innocenté, rapporte WSVN.

En 1988, alors âgé de 22 ans, Sydney Holmes avait été accusé d’avoir servi de chauffeur lors d’un braquage à main armée. Le jeune homme avait clamé son innocence et même les familles des victimes avaient des doutes sur sa culpabilité. Ses plaintes n’ont jamais été entendues.

L’année suivante, Sydney Holmes avait finalement été condamné à 400 ans de prison. Le procureur d’alors avait même demandé aux jurés de condamner le jeune homme à 800 ans de prison pour ne pas avoir dénoncé ses complices présumés.

1,7 million de dollars de dédommagement

Crédit photo : Gabby Arzola/ X

En 2020, l’Unité de Révision des Condamnations du bureau du procureur du comté de Broward a réexaminé le dossier de Sydney Holmes. L’enquête a duré deux ans et l’unité est parvenue à la conclusion qu’aucune preuve fiable ne justifiait sa condamnation. De ce fait, Sydney Holmes a donc retrouvé la liberté.

Aujourd’hui, Sydney Holmes est âgé de 59 ans. Sa fille n’avait que sept mois lors de sa condamnation. Le quinquagénaire espère rattraper le temps perdu.

« Je ne sais pas pourquoi ça m’est arrivé, alors que je n’avais que 22 ans, que la vie me souriait. J’avais une carrière, j’étudiais pour devenir infirmier spécialisé en chirurgie. Et quand cette histoire m’est tombée dessus, en un claquement de doigts, j’ai tout perdu », a-t-il fait savoir à sa sortie du tribunal.

Imagine spending 34 years in prison for a crime you didn’t commit 💔 Sidney Holmes faced a 400 year sentence, and today, he’s a free man. #CBSNews #CBSNewsMiami @CBSMiami pic.twitter.com/tT3O5MNvY9 — Gabby Arzola (@GabrielleArzola) March 14, 2023

Par ailleurs, la loi de l’État de Floride prévoit 50 000 dollars de dédommagement par année de détention injustifiée. Cependant, à sa sortie de prison, Sydney Holmes n'a rien touché à cause de ses antécédents criminels. Grâce à un projet de loi adopté plus tôt cette année, les choses ont changé. L’État va donc lui verser 1,7 millions de dollars pour les 34 années passées en prison.