Un pédophile, condamné pour le viol et le meurtre d'un enfant de 9 ans, assassiné à sa sortie de prison

Un pédophile a été assassiné alors qu'il venait de sortir de prison.

Certains appelleront ça le karma ou la justice divine, quand d'autres y verront juste un « heureux » hasard.

João Ferreira da Silva, un pédophile jadis condamné pour le viol et le meurtre d'un petit garçon, a été assassiné à sa sortie de prison. En semi-liberté, il devait regagner sa cellule, lorsqu'il est tombé dans une embuscade.

Crédit photo : DR

Un pédophile assassiné à sa sortie de prison, 20 ans après avoir violé et tué un enfant

Les faits se sont produits le 10 décembre dernier à Sinop dans l'État du Mato Grosso, au Brésil. C'est dans cette même ville de 70 000 habitants, située au centre du pays, que João Ferreira da Silva, un maçon de 46 ans, avait agressé sexuellement et tué un enfant, 20 ans plus tôt.

Âgée de 9 ans, la victime - Bruno Aparecido dos Santos - avait d'abord été violée sur un chantier avant d'être tuée, puis enterrée à proximité. À l'époque, l'affaire avait fait grand bruit et provoqué la colère de la population locale, à tel point que la police avait dû contenir des centaines de badauds qui voulaient lyncher l'assassin, le jour de sa garde à vue.

Condamné à une peine de prison de 42 ans, João Ferreira da Silva venait d'obtenir une libération partielle, lorsqu'il a été assassiné. Le pédophile jouissait en effet d'un régime de semi-liberté, qui lui permettait de passer ses journées en dehors de sa maison d'arrêt, avant de rentrer dormir dans sa cellule, une fois la nuit tombée. Selon la presse brésilienne, il est tombé dans une embuscade alors qu'il sortait d'un hôtel de Sinop.

Sur des images de vidéosurveillance (photos ci-dessus) diffusées sur les télévisions, on peut ainsi voir deux hommes armés et cagoulés s’approcher de lui puis l'attirer à l'abri des regards indiscrets sur un trottoir. Quelques instants plus tard, l'un des individus l'abat à bout portant avec une arme de poing, avant de prendre la fuite.

S'agissait-il d'un acte de vengeance, en lien avec l'affaire survenue en 2005 ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais la question se pose, fatalement.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier les tueurs et de faire toute la lumière sur ce meurtre.