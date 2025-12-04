Un mois après sa sortie de prison, Nicolas Sarkozy va faire une tournée de dédicaces pour promouvoir son livre

Auteur d’un nouveau livre intitulé “Le Journal d’un prisonnier” après son incarcération de trois semaines à la prison de La Santé, Nicolas Sarkozy va faire des séances de dédicaces dans toute la France.

Nicolas Sarkozy a une actualité mouvementée. Le 25 septembre dernier, il a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen. Il a été condamné à cinq ans de prison et a été incarcéré à la prison de La Santé, à Paris, le 21 octobre. Il a finalement été libéré après 20 jours d’incarcération.

Crédit photo : MaxPPP

Clamant son innocence, Nicolas Sarkozy a fait appel de la décision du tribunal et sera à nouveau jugé du 16 mars au 3 juin par la cour d’appel de Paris. Mais depuis qu’il est sorti de prison, Nicolas Sarkozy ne se fait pas discret pour autant.

Nicolas Sarkozy sort un livre

Deux jours après sa mise en liberté, il a été aperçu en train de faire un footing dans Paris. L’ancien président a également décidé de publier un livre sur sa vie en prison, après avoir été incarcéré 20 jours. Intitulé “Le Journal d’un prisonnier”, son roman revient sur ses trois semaines de détention à la prison de La Santé.

“En prison, il n’y a rien à voir, et rien à faire. J’oublie le silence qui n’existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. A l’image du désert, la vie intérieure se fortifie en prison”, a-t-il écrit dans son livre.

Des séances de dédicaces

Mais ce n’est pas tout ! Nicolas Sarkozy s’apprête maintenant à faire une tournée de dédicaces dans toute la France. La première séance de dédicaces aura lieu à la librairie Lamartine à Paris le 10 décembre prochain, jour de la publication de son livre.

“Si heureux de reprendre le chemin des routes de France pour aller à la rencontre de mes lecteurs”, a-t-il déclaré dans une publication sur X.

Ce n’est pas la première fois que Nicolas Sarkozy se lance dans une tournée de dédicaces. Il s’était déjà prêté à l’exercice il y a deux ans pour signer son livre “Le Temps des combats”. Les Français seront-ils au rendez-vous une nouvelle fois ?