Bruxelles : deux jeunes plongent dans le canal pour sauver un homme de la noyade

Ce jeudi 2 novembre, à Bruxelles, deux jeunes se sont illustrés par leur courage en plongeant dans le canal pour sauver la vie d’un homme.

Tout s’est passé en quelques secondes ! Il a fallu une vivacité d’esprit et les réflexes héroïques de deux jeunes qui n’ont pas hésité à risquer leur vie pour sauver celle d’un autre. Un sauvetage incroyable !

Sur la vidéo édifiante qui a été publiée sur TikTok, et qui est naturellement devenue virale, on peut voir un premier jeune se précipiter au bord du canal. Il enlève ses chaussures et se jette directement à l’eau pour secourir un homme visiblement inconscient à la surface de l’eau.

Le jeune homme est rapidement suivi par un autre, qui plonge également dans l’eau glacée du canal de Bruxelles, au niveau du quartier de Molenbeek. À la force des bras, les deux sauveteurs du jour tentent de maintenir l’individu la tête hors de la surface de l’eau, pour lui éviter la noyade.

Un acte héroïque peut-être vain

Arrivés rapidement sur place, les pompiers sont venus finir le travail, en aidant les trois personnes à sortir de l’eau. Dans leur acte de bravoure, les deux jeunes s’étaient également mis en danger.

Souffrant d'hypothermie, ils ont été transportés à l’hôpital pour recevoir des soins tandis que le pronostic vital du premier individu était engagé, après la nécessité d’une réanimation cardio pulmonaire effectuée juste après la sortie.

Une enquête est en cours pour déterminer la raison pour laquelle cet homme était déjà dans l’eau, mais d’après le visionnage d’une caméra de surveillance, il s'y serait jeté volontairement. Les autorités envisagent alors une tentative de suicide.