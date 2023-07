Dans l'Hérault, une fillette miraculeusement sauvée de la noyade grâce au réflexe héroïque de trois jeunes

Le vendredi 21 juillet, une enfant de quatre ans a pu compter sur l’âme salvatrice de quatre jeunes alors qu’elle se noyait sur les bords de l’Hérault, à Canet.

C’était une belle journée d’été ! Le genre de journées où le soleil nous invite à la baignade. Hélas, cette journée du vendredi 21 juillet a failli virer au drame.

Présent sur les bords de l’Hérault, à Canet, avec trois de ses amis, Josselin Franchon, 22 ans, aperçoit alors le corps d’une petite fille sur le ventre, flottant dans l’eau : “Ni les bras, ni les jambes ne bougeaient, c’est ce qui m’a perturbé le plus”, confie-t-il à TF1 !

Dès lors, son ami Mathieu Mazeran, 23 ans, plonge dans l’eau afin de rejoindre l’enfant qui présente une apparence très préoccupante : “Je l’ai attrapée, je l’ai posée et on l’a mise en PLS”.

C’est alors qu’une de leurs amies, âgée de 17 ans, commence à pratiquer les gestes de premiers secours, avec des massages cardiaques : “En même temps, j’ai tenu la bouche ouverte et j’ai penché la tête pour qu’elle recrache de l’eau”, détaille Mathieu.

“Je n’ai pas hésité, je n’ai même pas réfléchi, j’y suis allé d’un seul coup, ça a été instinctif. Au début, c’était compliqué, mais elle a fini par revenir à elle”, confie l’adolescente.

Crédit photo : iStock

“Ce sont des héros”

Après la frayeur, le soulagement lorsque la fillette, âgée de quatre ans, reprend connaissance. Elle est ensuite transportée à l’hôpital par les pompiers qui saluent les réflexes héroïques des jeunes : “Ils ont fait partie de la chaîne des secours et ont permis de sauver cette petite fille de quatre ans”.

Nommée Elsa, la fillette avait échappé à la vigilance de sa famille l’espace de quelques secondes selon Midi Libre. Depuis ce sauvetage miraculeux, les quatre jeunes adultes ont pris des nouvelles d’Elsa et de leurs parents, qui résident en Alsace.

Les larmes aux yeux, la mère d’Elsa, qui n’était pas sur place au moment de l’incident, ne pouvait cacher son émotion au moment de remercier les sauveteurs de sa fille : “Elle va très bien. Je ne vous remercierai jamais assez. On a l’impression que le monde s’écroule et que la vie ne tient qu’à un fil. Un moment d’inadvertance et tout peut basculer, on peut tout perdre, perdre ce que l’on a de plus cher au monde. Heureusement qu’ils étaient là, ce sont des héros”.

Aujourd’hui, la fillette est en excellente santé et ne souffre d’aucune séquelle de l’accident. Un incident qui nous permet de rappeler que 362 noyades ont eu lieu en France entre le 1er juin et le 12 juillet, dont un tiers des cas ont été mortels.