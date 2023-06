Complexé par ses dents, il paie 3500 euros pour une opération, mais rien ne se passe comme prévu...

Désireux de s’offrir un nouveau sourire, un mannequin britannique a déboursé une petite fortune pour se faire poser des facettes dentaires en Turquie. Le hic ? L’opération ne s’est pas déroulée comme prévu, et l’homme s’est retrouvé avec des dents de… requin.

Jack James, 22 ans, gagne sa vie en tant que mannequin. Complexé par l’apparence de ses dents, ce Britannique a souhaité s’offrir un nouveau sourire. Pour ce faire, il s’est rendu en Turquie pour se faire poser des facettes dentaires. La raison ? Il n’avait pas les moyens de financer une opération de ce type au Royaume-Uni.

Au total, le jeune homme a déboursé 3000 livres sterling (environ 3 500 euros) pour gommer son complexe. Mais l’opération ne s’est pas déroulée comme prévu. En effet, il s’est retrouvé avec une dentition méconnaissable.

C’est en septembre dernier que le modèle photo a subi une pose de facettes dentaires dans une clinique située à Istanbul. De retour chez lui, il n’avait pas hésité à afficher son sourire ultra-bright sur les réseaux sociaux.

L’expérience tourne au cauchemar

Mais son enthousiasme s’est envolé, quelques mois plus tard, lorsqu’il s’est rendu compte qu’il n’arrivait plus à utiliser son fil dentaire. Pire encore, il souffrait également de saignements de gencives. Il avait aussi une «haleine épouvantable».

Comme le précise le Daily Mail, un rendez-vous chez un dentiste de Manchester a confirmé qu’il était atteint d’un abcès dentaire lié à sa précédente intervention. En d’autres termes, ses dents étaient très abîmées. Interrogé par le média britannique, Jack a indiqué que le prix de l’opération censée soigner ses dents en Angleterre s’élevait à 20 000 livres sterling (environ 23 232 euros). Une somme trop importante pour le mannequin.

Face à cette situation, il n’a pas eu d’autre choix que de se tourner vers la clinique qui s’était occupée de lui cinq mois plus tôt. Il a été contraint de payer 4 500 livres (5 225 euros) supplémentaires pour faire réparer ses facettes.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Jack a subi un véritable choc en découvrant l’étendue des dégâts : «Lorsqu'ils ont retiré les facettes, j'ai vu qu'ils avaient taillé et limé mes dents (…) Je ressemblais à un requin. On se serait cru dans un film d’horreur», a confié le jeune homme au Daily Mail.

Aujourd’hui, le mannequin conseille à ses pairs de faire des recherches avant de se rendre à l’étranger pour des soins dentaires : «Je suis tellement en colère contre moi-même. J’ai envie de m’arracher toutes les dents».

