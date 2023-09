Leur mariage est annulé à cause d'invités trop excités qui ont provoqué des « débordements avec mise en danger d'autrui »

Un mariage a été annulé dans l'Hérault suite aux agissements d'un certain nombre de convives.

Ce devait être le plus beau jour de leur vie mais cela s'est terminé en fiasco.

Deux fiancés ont vu leur mariage être annulé par la mairie, car des invités se sont livrés à des rodéos urbains en marge du cortège nuptial. Des feux d’artifice interdits ont également été tirés par les convives turbulents.

Leur mariage est annulé à cause d'invités trop excités

Les faits se sont produits ce samedi 2 septembre à Montpellier (Hérault). C'est le maire PS de la ville, en personne, Michaël Delafosse, qui a procédé à cette annulation, après avoir constaté les troubles à l'ordre public.

« Si on ne respecte pas les règles garantes de la vie en société, il faut quelqu'un qui les rappelle », a ainsi souligné l'intéressé ce lundi, au micro de nos confrères de BFM TV.

« De nombreuses personnes ont appelé le 17 en signalant des débordements. Il y avait une mise en danger d'autrui, à travers un rodéo urbain sur l'A709 (...) Quand les futurs mariés se présentent à l'état civil pour un mariage, ils doivent signer une charte qui pose un certain nombre de règles, avant et pendant le déroulé de la cérémonie. Quand le cortège des mariés arrive, il doit être respectueux d'un certain nombre de mesures, élémentaires du Code de la route, comme ne pas faire d'excès. Si on ne les respecte pas, la mairie se doit de prendre une décision », a poursuivi le premier édile qui a tout de même précisé qu'il s'agissait là d'un fait « exceptionnel », car « l'immensité des cérémonies se passe dans la joie et la bonne humeur ».

Loin de se gargariser d'une décision aussi radicale, Michaël Delafosse a assuré qu'en arriver à de telles extrémités n'était « pas agréable ». L'élu espère désormais que « l'esprit de responsabilité va l'emporter et que ce type d'événement ne se reproduira pas ».

Quant au couple qui a vu son mariage annulé, la mairie l'invite à se représenter au service de l'état civil afin d'organiser une nouvelle cérémonie.

Cette histoire n'est pas sans rappeler la décision prise en octobre dernier par le maire d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) qui avait également annulé un mariage pour des raisons similaires, suite à des débordements.