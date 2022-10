Coups de feu, nuisances, infractions : un cortège de mariage dégénère et pousse le maire à annuler la cérémonie

Près de Strasbourg, un cortège de mariage a dégénéré et a fait l’objet de beaucoup de bruits, de coups de feu et d’infractions au Code de la route. Le maire du village a donc décidé d’annuler la cérémonie de mariage.

À Illkirch-Graffenstaden, à côté de Strasbourg, un couple qui avait prévu de se marier a organisé un grand cortège dans le village pour célébrer son union. Tout se passait bien jusqu’à ce que de nombreux excès surviennent dans le cortège.

Le défilé a été très bruyant dans le village habituellement calme, des infractions au Code de la route ont été observées ainsi que des tirs à blanc.

Après le cortège, le maire de la ville Thibaud Philipps a pris une décision radicale en annulant la cérémonie de mariage.

« J’ai été alerté par des riverains et le centre opérationnel de la police nationale que de forts excès de vitesse avec de grosses cylindrées avaient lieu et que le Code de la route n’était pas du tout respecté. Et surtout, il y avait des suspicions de coups de feu. Je ne pouvais pas laisser passer ça, a tranché le maire. J’estime que quand on ne respecte pas les règles de la République, on ne peut pas bénéficier de ses institutions. »

Il annule la cérémonie de mariage

Quand les futurs mariés sont arrivés à la mairie après le cortège, ils ont donc été surpris par l’accueil du maire qui a refusé de les marier. Une trentaine de policiers était présente, trois hommes ont été interpellés et la brigade anti-criminalité s’est rendue sur place.

« Quand je suis arrivé, la BAC était là et a procédé à l’interpellation de trois hommes du véhicule dont provenaient les tirs à blanc, a expliqué le maire. L’arme a même été retrouvée sur l’un d’eux et d’après mes informations, il serait toujours en garde à vue. »

La décision d’annuler la cérémonie de mariage a été saluée par les habitants du village, choqués par le cortège, mais pas par les mariés. Cependant, aucun esclandre ne s’est produit, compte tenu du nombre de policiers présents sur place. Ainsi, si le couple souhaite à nouveau se marier, il devra refaire toute la procédure de demande… et mieux se comporter pendant le défilé.