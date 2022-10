Ces astuces simples qui permettent de se sentir épanoui dans sa vie

Et si le bonheur ne dépendait que de nos relations humaines ? Telle est l'idée développée par Caroline Arditi dans un ouvrage enrichissant. Détails.

Dans un monde ultra-connecté, où paradoxalement les gens sont… déconnectés entre eux, il est parfois délicat de s’affirmer et de s’épanouir au milieu des autres.

Se construire seul entouré d’autrui, alors même que l’on évolue dans un environnement marqué par l’indifférence et les relations superficielles, demeure un défi existentiel quasi inatteignable. Pourquoi ? Tout simplement car on ne peut pleinement s’accomplir et atteindre une forme de bonheur sans réelle interaction.

Car c’est prouvé, les personnes qui interagissent socialement avec leur famille, leurs amis, leur communauté d’appartenance ou encore leurs collègues sont celles qui sont le plus heureuses.

Crédit photo : Istock

Se construire et s’épanouir via les relations humaines

Bien que l’époque s’y prête mal, les relations humaines ne doivent pas pour autant être sacrifiées sur l’autel de la fatalité. Il en va de votre épanouissement personnel.

C’est en substance ce que nous rappelle Caroline Arditi dans son ouvrage « L’art de bien s’entourer pour rayonner ensemble » (Solar).

Dans ce livre à paraître, celle qui se définit elle-même comme entrepreneure et « dealeuse » de joie distille ainsi ses conseils pour construire ce qu’elle appelle une « tribu de rêve » et contribuer ainsi à améliorer votre ouverture aux autres.

Se basant sur ses expériences passées, combinées aux principes issus de la psychologie positive, l’autrice nous accompagne dans une démarche d’amélioration des relations humaines.

Apprendre des autres, s’ouvrir à eux, être à l’écoute, autant de bons conseils que vous retrouverez tout au long de cette lecture enrichissante.