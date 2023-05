Du haut de ses 72 ans, il est employé chez McDonald's car il ne supportait pas de rester à la retraite

En Australie, un homme a décidé de renoncer à sa retraite pour travailler chez McDonald’s. Un job dans lequel il s’épanouit et se sent utile, pour le plus grand bonheur de la clientèle et des collègues.

Daryl Holmes a encore de l’énergie à revendre. Du haut de ses 72 ans, cet Australien travaille depuis six ans chez McDonald’s. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le septuagénaire adore son travail.

Crédit Photo : Nine

Celui qui travaillait dans le secteur de l'aide à la personne a décidé de renoncer à sa retraite après avoir passé une journée à la maison. À l’époque, il s’était rendu compte qu’il avait trop de temps libre et qu’il n’était pas encore prêt à tirer sa révérence.

«Ma femme travaillait encore et avait encore plusieurs années devant elle, alors je n'allais pas rester les bras croisés. J'ai joué au golf toute ma vie et j'ai toujours aimé travailler», a déclaré Daryl à un média local.

Le septuagénaire est devenu une légende locale au travail

Alors qu’il était âgé de 66 ans, il a postulé pour un emploi d’équipier polyvalent chez McDonald’s. Depuis, le salarié de la célèbre chaîne de fast-food est devenu une légende locale très appréciée des clients.

Crédit Photo : Google Maps

Ses principales missions consistent à accueillir les clients et à les aider à utiliser les bornes de commande du restaurant situé à Newcastle, au nord de Sydney. Mais ce n’est pas tout ! Daryl s’occupe également du service à table.

Grâce à sa personnalité rayonnante, Daryl a tissé des liens forts avec l’ensemble du personnel. Il faut dire que cet employé modèle aime partager ses connaissances et ses expériences de vie auprès de ses jeunes collègues.

Crédit Photo : Nine

«Je leur explique simplement qu’il est important d’aimer ce que l’on fait (…) Je suis comme leur grand-père. Je travaille avec des jeunes gens extraordinaires. Les enfants que nous avons sont incroyables, c’est un vrai privilège de travailler avec eux», a expliqué le septuagénaire.

Comme le précise le Daily Mail, Daryl n’exclut pas de travailler chez McDonald's jusqu'à l'âge de 80 ans.

Crédit Photo : Wallsend McDonald's / Instagram