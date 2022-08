L'astuce de cette barmaid pour protéger les femmes dans son bar est très ingénieuse

Pour éviter les agressions sexuelles, cette barmaid a trouvé une astuce imparable. On vous en dit plus.

Une barmaid a trouvé la solution pour éviter des agressions sexuelles. Alors qu’elle travaille dans un bar et qu’elle voit de nombreux hommes draguer des femmes avec de l’alcool, elle a trouvé une astuce pour venir en aide à ces femmes. Prénommée Rise, cette barmaid a décidé de remplacer les shots de tequila demandés par un homme au comportement trop lourd envers une femme, par de l’eau. De cette façon, les femmes ne boirons pas de la tequila mais bien de l’eau.



Crédit : TikTok

Comment la barmaid procède-t-elle ?

Concrètement, lorsque Rise est témoin d’une scène douteuse et que l’homme commande un double shot de tequila pour "soualer" une femme, la barmaid procède toujours de la même manière : elle fait un clin d'œil au client, fait semblant de verser de la tequila dans un verre et le fait sous le bar pour que l'homme ne voie pas ses mains. Pendant ce temps, elle verse de l'eau claire, fait semblant de servir de l'alcool et tend le verre à la femme.

Crédit : TikTok

Une astuce que la jeune femme a décidé de dévoiler sur TikTok par une vidéo. Au total, plus de 13,3 millions d’internautes ont visionné ce clip et l’ont félicité pour sa démarche. Comme le rapporte le site Bored Panda, selon un sondage réalisé par Global Drug Survey 2022, 29,3% des femmes ont déjà été victimes d’agressions sexuelles alors qu’elles étaient sous l’influence d’alcool et de drogue.