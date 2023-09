Cette entreprise française licencie plus de 200 employés pour les remplacer par l'intelligence artificielle

L’entreprise Onclusive va se séparer de 217 employés en janvier et juin 2024, pour les remplacer par des outils d’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus d’importance dans nos vies et pourrait menacer plusieurs professions à l’avenir. C’est déjà le cas dans les Hauts-de-France, où une entreprise a décidé de se séparer de plus de 200 salariés au profit de l’intelligence artificielle.

L’entreprise Onclusive est un groupe international spécialisé dans la veille informatique. Au total, elle emploie 383 personnes en France et a décidé de se séparer de 217 d’entre eux, sur le site de Courbevoie, dans le nord du pays. Cette décision entraînera également la fermeture de trois sites de production.

Les employés du site étaient chargés de faire des recherches et de rassembler des articles pour réaliser des revues de presse destinées à leurs clients : des grandes entreprises, des ministères et des services publics. Cependant, les employés vont être remplacés par des outils d’intelligence artificielle capables de réaliser des revues de presse.

Des employés remplacés par l’intelligence artificielle

Selon Onclusive, ce changement permettra d’offrir “un service plus rapide et fiable”.

Crédit photo : iStock

“Nous avons exploré avec attention les moyens d’améliorer le service que nous offrons à nos clients. Nous allons profiter de l’apport de l’intelligence artificielle, mais aussi de la modernisation significative de nombreux systèmes et infrastructures obsolètes hérités de nos sociétés fondatrices. Tout programme de transformation de cette ampleur nécessite des décisions difficiles. En France, notre CSE (Comité Social et Économique) a reçu toute la documentation relative à la réorganisation proposée et l’impact possible sur notre personnel, y compris un plan de licenciement associé. La mise en oeuvre de ce projet n’a pas été décidée à la légère et nous soutenons nos employés dans le cadre d’un processus de transition réfléchi”, a affirmé Matthew Piercy, président de “Reputational Intelligence France” chez Onclusive.

Ce choix a été vivement contesté par certains représentants du personnel qui affirment que l’intelligence artificielle proposera des revues de presse de moins bonne qualité que les salariés. L’entreprise s’est quant à elle engagée à apporter son soutien à ses employés licenciés. Les remplacements auront lieu en janvier et juin 2024.