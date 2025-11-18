Il range son arme mais un coup de feu part accidentellement et tue son compagnon de chasse

Un nouveau drame impliquant des chasseurs s’est produit cette semaine. Un coup de feu serait accidentellement parti, tuant au passage un chasseur après sa sortie.

La chasse, une activité qui n’est pas sans risque

La saison de la chasse a débuté le 21 septembre dernier, selon la Fédération Nationale des Chasseurs. L’organisme précise également que la France compte 1,03 million de chasseurs pratiquants. Depuis l’ouverture de la saison, les accidents semblent se multiplier, entraînant parfois des drames.

La France, comme les autres pays, n’est pas épargnée. Mais cette fois-ci, c’est en Espagne, et plus précisément à Cervera, en Catalogne, qu’un drame a eu lieu. Tout s’est déroulé le lundi 17 novembre, rapportent les médias locaux. Si aucun civil n’a été blessé, on ne peut pas en dire autant des chasseurs impliqués ce jour-là.

Un coup de feu accidentel tue un chasseur

Crédit photo : splendens/ iStock

Deux chasseurs se trouvaient dans une réserve de chasse entre Les Oluges et Cervera, rapporte le média L’Indépendant. Après avoir terminé leur sortie, les deux chasseurs ont rangé leur matériel et donc, leur arme. C’est à ce moment-là qu’un coup de feu de l’une des armes est parti.

Le tir a touché l’un des deux chasseurs, le tuant sur le coup. Rapidement, les secours et les policiers ont été dépêchés sur place, constatant le drame. Le chasseur rescapé a ensuite été interpellé par les forces de l’ordre. L’homme a nié toute implication volontaire ou autre règlement de compte. Il explique avoir été en train de ranger son matériel quand le coup de feu est parti. Le témoignage a d’ailleurs été confirmé plus tard par les policiers locaux : « L'arme se serait alors déclenchée accidentellement ». Malgré tout, une enquête est toujours en cours.

Ce n’est pas la première fois qu’un incident impliquant des chasseurs se déroule en Catalogne. Au début du mois de novembre, un chasseur septuagénaire a été grièvement blessé à la jambe après avoir été attaqué par un sanglier.