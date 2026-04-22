Cette simple blague d'un automobiliste à des douaniers lui a coûté très cher

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Voiture des douaniers français

Un automobiliste serbe a connu une désagréable expérience après avoir tenté une boutade lors d'un contrôle douanier.

La règle de base lorsque l'on est contrôlé par la police, au volant d'un véhicule, c'est de faire profil bas et de ne surtout pas tenter le diable.

Il est vrai qu'il vaut mieux éviter de s'attirer les foudres des forces de l'ordre, surtout quand on n'a rien à se reprocher. Hélas, certains ont parfois tendance à jouer les malins, sans réfléchir aux conséquences, et finissent par en payer le prix fort.

C'est notamment le cas d'un certain Vesko Dasic. Cet automobiliste monténégrin, arrêté lors d'un contrôle routier de la douane, a ainsi tenté une boutade qui n'a pas plu du tout aux douaniers.

Un automobiliste contrôlé en BularieCrédit photo : iStock

Contrôlé par la police, il tente une blague qui lui coûte... une amende

Les faits ont eu lieu il y a quelques semaines au niveau de Friedrichshafen, près du lac de Constance, non loin de la frontière avec le Liechtenstein, rapportent nos confrères de Blick.

Vasko Vasic circulait sur cet route afin de rejoindre la Serbie, où il devait assister aux funérailles de sa cousine. Arrêté pour un banal contrôle de routine par les douaniers allemands, l'automobiliste a très vite été agacé par le ton brutal et autoritaire des agents, alors qu'il n'avait - du moins le croyait-il - rien à se reprocher.

La suite après cette vidéo

Afin de détendre l'atmosphère, il a alors tenté une petite blague lorsque les douaniers lui ont demandé s'il transportait de l'argent. « Environ 100 000 francs suisses (soit 109 000 euros) », a-t-il ainsi répondu, non sans humour, mais cette boutade n'est pas passée.

Irrités par cette réponse, les douaniers ont en effet entamé une fouille complète du véhicule et ont fini par trouver une boîte de Xanax, ce fameux anxiolytique puissant qui est prescrit le plus souvent pour traiter les problèmes d'anxiété. Vasko Vasic a alors expliqué qu'il en consommait depuis plus d'une décennie, sur prescription médicale, afin de soulager de vieilles angoisses, nées d'un burn-out survenu il y a une quinzaine d'années. Hélas pour lui, l'automobiliste n'avait pas son ordonnance de prescription dans le véhicule et les douaniers, qui ont appliqué la loi à la lettre, ont donc procédé à la saisie du médicament, tout en lui infligeant une amende de 500 euros.

Des douaniers contrôlant un automobilisteCrédit photo : iStock

« Ils m’ont pris mon Xanax, alors que j’en ai besoin pour ma santé », a par la suite déploré l’automobiliste.

Et de conclure, un brin amer : « J’ai été traité comme un criminel pour une simple blague et des médicaments que je prends sur ordonnance ».

Nul doute qu'il s'abstiendra la prochaine fois.

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Mathieu D'Hondt

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

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