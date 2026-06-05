Un cycliste tombe sur un sanglier dans le Val-d'Oise... et finit aux urgences

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Un sanglier qui s'apprête à traverser une route

En début de semaine, un cycliste d’une soixantaine d’années, originaire du Val-d’Oise, est tombé nez à nez avec un sanglier. Une rencontre qui s’est soldée par un accident.

Ce qui devait être une simple promenade a pris une tournure dramatique lorsqu’un cycliste a croisé la route d’un sanglier.

Poursuivi par un sanglier, un cycliste chute

Les faits se sont produits dans la soirée du mardi 2 juin, aux alentours de 22 heures, à Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val-d’Oise, rapporte La Gazette du Val-d’Oise.

Un habitant de 64 ans se déplaçait à vélo électrique dans une zone boisée, aux abords de la forêt de Montmorency, lorsque l’incident a eu lieu.

Un homme d'âge mûre se déplaçant en vélo électrique Crédit Photo : iStock

Sur son chemin, il a été surpris par un sanglier, relatent plusieurs témoins. Selon ces derniers, le suidé aurait alors pris l’homme en chasse.

Face à cette situation, le sexagénaire, qui ne portait pas de casque, a tenté de prendre la fuite. Dans sa précipitation, il a lourdement chuté sur la chaussée.

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La victime souffre d’un traumatisme crânien

Alertés par des passants, les secours se sont rendus sur place, où ils ont découvert la victime inconsciente. Selon le quotidien régional, le cycliste souffrait d’un traumatisme crânien.

Les pompiers lui ont alors prodigué les premiers soins, avant qu’une équipe médicale du Samu ne prenne la relève et ne le conduise en urgence absolue vers le centre hospitalier Beaujon, à Clichy, dans les Hauts-de-Seine.

Véhicule de secours et d'assistance aux victimesCrédit Photo : iStock

Saint-Leu-la-Forêt, ainsi que les communes situées à proximité de la forêt de Montmorency, doivent composer avec la faune sauvage, notamment les sangliers. Il n’est pas rare que ces animaux forestiers s’aventurent près des habitations.

Un sanglier se promenant dans un parc public Crédit Photo : iStock

En début d’année, la ville de Saint-Brice avait publié un message d’alerte et rappelé quelques consignes en cas de rencontre avec un sanglier.

« Tomber nez à nez avec un sanglier peut arriver. Il est impératif de rester immobile quelques secondes, puis éloignez-vous lentement en gardant une distance de sécurité. Il ne faut jamais s’approcher », avait indiqué la municipalité.

Sanglier
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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