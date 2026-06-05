Un cycliste tombe sur un sanglier dans le Val-d'Oise... et finit aux urgences

En début de semaine, un cycliste d’une soixantaine d’années, originaire du Val-d’Oise, est tombé nez à nez avec un sanglier. Une rencontre qui s’est soldée par un accident.

Ce qui devait être une simple promenade a pris une tournure dramatique lorsqu’un cycliste a croisé la route d’un sanglier.

Poursuivi par un sanglier, un cycliste chute

Les faits se sont produits dans la soirée du mardi 2 juin, aux alentours de 22 heures, à Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val-d’Oise, rapporte La Gazette du Val-d’Oise.

Un habitant de 64 ans se déplaçait à vélo électrique dans une zone boisée, aux abords de la forêt de Montmorency, lorsque l’incident a eu lieu.

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Sur son chemin, il a été surpris par un sanglier, relatent plusieurs témoins. Selon ces derniers, le suidé aurait alors pris l’homme en chasse.

Face à cette situation, le sexagénaire, qui ne portait pas de casque, a tenté de prendre la fuite. Dans sa précipitation, il a lourdement chuté sur la chaussée.

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La victime souffre d’un traumatisme crânien

Alertés par des passants, les secours se sont rendus sur place, où ils ont découvert la victime inconsciente. Selon le quotidien régional, le cycliste souffrait d’un traumatisme crânien.

Les pompiers lui ont alors prodigué les premiers soins, avant qu’une équipe médicale du Samu ne prenne la relève et ne le conduise en urgence absolue vers le centre hospitalier Beaujon, à Clichy, dans les Hauts-de-Seine.

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Saint-Leu-la-Forêt, ainsi que les communes situées à proximité de la forêt de Montmorency, doivent composer avec la faune sauvage, notamment les sangliers. Il n’est pas rare que ces animaux forestiers s’aventurent près des habitations.

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En début d’année, la ville de Saint-Brice avait publié un message d’alerte et rappelé quelques consignes en cas de rencontre avec un sanglier.