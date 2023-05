Comment choisir son école de jeu vidéo ?

Pour ceux qui souhaitent faire carrière dans l'industrie du jeu vidéo, la première étape consiste à trouver la meilleure école possible. Mais comment choisir parmi toutes les offres de formation disponibles ? Voici quelques éléments à prendre en compte pour faire le bon choix.

Les critères à prendre en compte pour choisir son école de jeu vidéo

Le secteur des jeux vidéo est aujourd'hui en pleine croissance. Il offre de nombreuses opportunités de carrière dans des domaines variés tels que le game design, la programmation, l'animation, ou encore la production. Pour réussir dans cette industrie, il faut choisir une Ecole de Jeu Video de qualité pour acquérir une formation adaptée aux besoins réels du marché du travail. Cependant, avec la multitude d'écoles proposant des formations en jeu vidéo, il peut être difficile de faire un choix éclairé. Pour faire le bon choix, essayons de dégager quelques critères à étudier.

- La réputation de l'école est un critère important pour juger de la qualité de la formation proposée. De plus, votre école de Jeu Video va devenir votre carte de visite, visible sur votre CV. Il est donc conseillé de se renseigner sur les écoles reconnues dans le milieu du jeu vidéo, celles qui ont une bonne réputation auprès des recruteurs.

- La qualité de l'enseignement représente le deuxième critère. Il est important de s'assurer que l'école propose des cours de qualité, avec des enseignants compétents et expérimentés dans le domaine du jeu vidéo. Pour cela, les avis et retours d’expériences des anciens élèves donnent de bonnes indications.

- Le contenu de la Formation Jeu Vidéo doit également être pris en compte. Il est important de vérifier si les cours proposés correspondent aux attentes et aux besoins de votre futur projet professionnel. Il faut notamment s'assurer que la formation couvre tous les aspects du jeu vidéo, de la conception à la réalisation.

- Les équipements et les infrastructures mis à disposition des étudiants sont également un critère important. Il est conseillé de visiter les locaux de l'école pour s'assurer qu'ils sont adaptés à l'apprentissage des techniques de création de jeu vidéo.

Les types de formation en jeu vidéo

Les formations courtes

Les formations courtes sont des formations qui durent généralement quelques mois et qui permettent de se former à une compétence spécifique, comme le game design, la programmation ou l'animation. Par exemple, les organismes peuvent proposer une formation de game design ou de programmation C++ à distance ou en présentiel, de 6, 4 ou 3 mois.

Les formations en jeu vidéo longues

Les formations longues sont des formations qui durent plusieurs années et qui permettent d'acquérir une expertise complète dans le domaine du jeu vidéo. Parmi celles-ci, on retrouve le diplôme Bachelor en game design et programmation d’une durée de 3 ans ou encore un diplôme grande école en game art qui délivre un niveau Bac +5.

Les formations en alternance

Les formations en alternance permettent de combiner la théorie et la pratique en alternant des périodes de cours en école et des périodes en entreprise. Les BTS métiers de l'audiovisuel, option métiers du jeu vidéo, les Master en game design et production et les formations de concepteur, développeur de jeux vidéo existent en alternance.

Les métiers en tension dans le secteur du jeu vidéo

Le choix de l'école de jeu vidéo doit également se faire en fonction des débouchés professionnels qu'elle offre. Il est important de s'informer sur les secteurs qui recrutent et les postes disponibles dans l'industrie du jeu vidéo.

Selon une étude de 2022 publiée sur le site de l’AFJV, le marché du jeu vidéo est actuellement en plein essor, avec une forte demande pour les différents métiers créatifs. Les développeurs et programmeurs sont particulièrement recherchés (29 % des offres d'emploi), suivis de près par les infographistes (26 %). Les métiers liés à la conception de jeux vidéo, tels que les game designers, level designers ou encore les scénaristes, représentent environ 15 % des offres d'emploi dans le secteur. Cette forte demande témoigne du dynamisme et de la réputation du marché français dans la création de jeux vidéo. Selon cette même étude, 53 % des emplois sont pourvus en CDI, témoin supplémentaire de la tension qu’il existe sur les métiers de ce secteur.

Choisir son école de jeu vidéo est une étape importante dans la carrière d'un futur professionnel du secteur. En prenant le temps de bien choisir son école et sa formation, les chances de réussir dans le monde du jeu vidéo seront maximisées. Il est important de prendre en compte plusieurs critères tels que la réputation de l'école, la qualité de l'enseignement, le contenu de la formation et les équipements mis à disposition des étudiants. Il existe également plusieurs types de formation en jeu vidéo, allant des formations courtes aux formations en alternance. Le choix de l'école de jeu vidéo doit également prendre en compte les débouchés professionnels offerts par l'école. Les secteurs qui recrutent le plus sont le game design, la programmation, l'animation, l'infographie et le son. Les postes disponibles dans l'industrie du jeu vidéo sont variés et couvrent l'ensemble des métiers nécessaires à la création d'un jeu vidéo. En prenant en compte tous ces critères, le choix de l'école de jeu vidéo sera plus facile et les chances de réussite dans l'industrie du jeu vidéo seront maximisées.