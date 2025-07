Toulouse : des chercheurs recherchent des volontaires qui voudraient gagner 10 ans de vie en bonne santé

Au CHU de Toulouse, une étude internationale unique sur la prévention du vieillissement cherche à démontrer qu’il est possible de gagner entre 10 et 20 ans de vie en bonne santé. Un appel aux volontaires a été lancé.

Que diriez-vous de gagner 10 ans de vie en bonne santé ? C’est ce que propose le projet de l’IHU HealthAge, l’institut de recherche porté par le Gérontopole du CHU de Toulouse, l’Inserm et l’Université de Toulouse.

Depuis plusieurs années, des chercheurs travaillent avec la conviction qu’il est envisageable de vieillir en restant le plus longtemps possible en bonne santé. Au bout de 7 ans de travaux, l’équipe de scientifiques concours d’ailleurs pour le prix de la fondation américaine XPrize, qui leur permettrait d’obtenir un financement de 101 millions de dollars (environ plus de 86,8 millions d’euros).

Crédit photo : iStock

Son objectif est de démontrer qu’il est possible de retarder de dix à vingt ans les effets du vieillissement chez un individu, grâce à un programme d’activité physique, un entraînement cognitif et un accompagnement psychologique et nutritionnel.

Comment faire pour être volontaire ?

Aujourd’hui, l’équipe toulousaine recrute actuellement des volontaires. Elle recherche des personnes autonomes, âgées de 65 à 85 ans, sédentaires, qui manquent de force, se plaignent de la mémoire et sont en surpoids. Elles suivront un programme de 60 jours qui doit permettre d’intervenir sur ces premiers signes de fragilité.

Crédit photo : iStock

Philippe de Souto Barreto, professeur des université, travaille à la mise au point de courbes de suivi du vieillissement dans le cadre du projet. Auprès de La Dépêche, il explique ce qu’attend les volontaires :

"Notre programme est ambitieux puisqu’il vise le ralentissement du processus biologique du vieillissement. Au bout de 60 jours, on ressent déjà des effets bénéfiques. Au-delà de leur participation à la recherche, les volontaires tireront un bénéfice, nous leur donnons un coup de pouce pour les aider à intégrer une routine d’activité et d’hygiène de vie dans leur quotidien. Ces travaux doivent permettre à cette génération de seniors et aux suivantes de vieillir en gardant les fonctions essentielles. L’objectif est de continuer à faire ce qu’on aime jusque tard dans sa vie. C’est tout l’opposé du déclin et de la perte d’autonomie"

Cette étude débutera en septembre prochain au sein du CHU de Toulouse, et plus précisément au niveau de l’hôpital de La Grave. Pour participer à l’étude, il vous faut contacter le 05 61 77 79 91 ou envoyer un mail à [email protected]