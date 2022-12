Coupe du monde : ce supporter est moqué pour ses dents, un dentiste lui apporte son aide et le résultat est impressionnant

Lors de la diffusion d'un match de la Coupe du monde de football, un supporter a reçu de nombreuses moqueries à cause de ses dents. Touché, un dentiste a décidé de lui venir en aide.

Lors de la retransmission de la Coupe du monde de football, les caméramans font généralement de gros plans sur les supporters pendant les matchs, pour immortaliser leurs expressions. Parmi les supporters marocains, un homme s’est beaucoup fait remarquer récemment, mais pas pour une bonne raison.

Mohammed Al Sharafi a reçu de nombreuses moqueries et son visage est devenu viral sur les réseaux sociaux. La raison ? L’homme a été moqué à cause de sa dentition.

Entre "refaire ses dents" où "aller supporter le Maroc au Qatar", ce supporter marocain a fait son choix. [ et il a raison ]. pic.twitter.com/6exYOKjr8i — le con qui ose tout (@leconquiosetou1) November 23, 2022

Un dentiste lui vient en aide

Si les moqueries ont pu toucher le supporter, elles lui ont également été bénéfiques. En effet, un dentiste du nom de Shadi Alshaikh a été témoin de cette forme de harcèlement et a proposé son aide.

« J’ai décidé de l’aider dès que j’ai vu sa photo, a confié le dentiste. Je n’aimais pas la façon dont les gens le harcelaient à cause de ses dents. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shadi Alshaikh (@drshadysh)

Le dentiste, qui totalise près d’un million d’abonnés sur son compte Instagram, s’est servi de sa notoriété pour retrouver le supporter. Finalement, il a pu rencontrer Mohammed Ah Sharafi au Qatar et lui a proposé une intervention gratuite dans sa clinique à Dubaï pour lui donner un nouveau sourire.

Le supporter a de nouvelles dents

Quelques jours plus tard, Mohammed Al Sharafi est apparu sur les réseaux sociaux du dentiste avec ses nouvelles dents, et le résultat est impressionnant. Le dentiste s’est également engagé à prendre en charge la suite du traitement du supporter pendant six mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shadi Alshaikh (@drshadysh)

« Il souffrait de résorption osseuse dans la mâchoire supérieure, provoquant la destruction des tissus osseux. Cela rend difficile l’implantation de nouvelles dents. Son traitement de six mois nécessitera d’abord d’un implant osseux », a déclaré Shadi Alshaikh.

Ainsi, si le Maroc remporte le match contre la France en demi-finale ce mercredi, il est certain que Mohammed Al Sharafi n’hésitera pas à exhiber fièrement son nouveau sourire.