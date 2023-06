Cette vidéo pour promouvoir l'équipe de France féminine de foot va vous faire changer d'avis sur le foot féminin

Pour promouvoir les Bleues en amont de leur Mondial australien, l’influenceur Scipion, en partenariat avec Orange, a publié un montage génial pour montrer que les femmes peuvent être aussi spectaculaires que leurs homologues masculins.

Dans trois semaines, l’équipe de France de foot féminin sera en Australie pour disputer la Coupe du Monde. L’occasion de rappeler que les femmes n’ont rien à envier aux hommes lorsqu’il s’agit de proposer du beau football.

C’est en tout cas ce qu’a voulu mettre en lumière l’agence Marcel, qui a réalisé une vidéo promotionnelle en partenariat avec l’influenceur foot Scipion, et avec Orange, partenaire des équipes de France de football.

Qui se souvient de cette ?????? ????????? ? pic.twitter.com/XXmNPNkZLz — Team Orange Football (@TeamOrangeFoot) June 29, 2023

Dans cette vidéo, on pense d’abord revoir quelques belles actions des joueurs de Didier Deschamps lors de la dernière coupe du monde au Qatar. On y voit un penalty d’Antoine Griezmann, une frappe en lucarne de Kingsley Coman ou encore des passes parfaites distillées par Kylian Mbappé.

Un diaporama qui dure près de deux minutes, avant qu’un message ne révèle la vérité sur ces images : “Il n’y a que les Bleus pour nous procurer ces émotions. Pourtant, ce n’est pas eux que vous venez de voir…”.

Les Bleues prêtes à nous faire vibrer à la Coupe du Monde

Puis, la vidéo révèle que les actions précédemment visionnées n’étaient que le résultat d’un habile montage. En effet, ces actions sublimes avaient été réalisées par les joueuses de l’équipe de France.

Ainsi, on retrouve les vraies images avec Sakina Karchaoui et Eugénie le Sommer, qui étaient cachées sous les traits d’Antoine Griezmann. Delphine Cascarino était la joueuse dissimulée derrière le visage de Kylian Mbappé tandis que Selma Bacha se révèle être l’auteure de la frappe en lucarne, et non Kingsley Coman.

Vous avez aimé cette vidéo ? Et bien surprise surprise, c'est du football féminin. Regardez et attendez la 45e seconde : contre-pied parfait, allez les Bleues ! https://t.co/j80tE8tBbl pic.twitter.com/ilWFxu1pBB — Scipion (@Scipionista) June 29, 2023

Cet astucieux trucage “avant” et “après” tient à mettre en lumière que les joueuses des Bleues, entraînées par Hervé Renard, sont pleines de talent et qu’elles comptent bien nous faire vibrer pour la prochaine coupe du Monde.

À la fin de la vidéo, Orange délivre un message fédérateur pour soutenir les Bleues : “Chez Orange, quand on soutient les Bleus, on soutient les Bleues”.

Pour rappel, la Coupe du monde féminine de football aura lieu en Australie du 20 juillet au 20 août. Si le décalage horaire a rendu très compliquées les négociations pour la diffusion de la compétition, les matches des Bleues seront retransmis sur M6 et France Télévisions.