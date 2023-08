Dans cette ville, les restaurants refusent désormais l'accès aux personnes seules et déclenchent la colère des habitants

Dans cette ville européenne, les restaurateurs refusent que des clients seuls s’installent en terrasse. La raison ? Ils préfèrent privilégier les groupes dont les additions sont plus importantes.

Profiter d’un verre ou d’un bon repas en terrasse est un petit plaisir dont on peut profiter seul ou à plusieurs. Cependant, ce n’est actuellement plus possible à Barcelone, en Espagne. Dans cette ville, les restaurateurs n’acceptent plus les clients seuls sur leurs terrasses. La raison ? Les professionnels privilégient les groupes, dont les additions sont plus importantes que celles des personnes seules.

Cette décision provoque la colère des habitants locaux qui ne peuvent plus boire un verre tranquillement en terrasse et doivent généralement laisser leur place à des groupes de touristes.

“Sur la première terrasse où j’ai obtenu une table, un serveur est arrivé rapidement et m’a dit qu’elle était réservée. Ce n’était pas le cas. Dès que je me suis levé, un groupe de touristes s’est assis derrière moi. À la suivante, on m’a prévenu que je n’aurais que vingt minutes. J’ai précisé que je voulais dîner mais ils ont insisté pour que je le fasse dans ce laps de temps. Je me suis donc levé et au dernier, déjà au bout de la rue parce qu’il y avait beaucoup de monde, ils m’ont tout de suite dit que la terrasse était réservée aux groupes”, a raconté un habitant de Barcelone.

Privilégier les groupes en terrasse

Plusieurs habitants se sont fait refuser l’accès en terrasse parce qu’ils étaient seuls. Les plaintes contre les restaurateurs se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux. Si les professionnels de la restauration ont pris cette décision, c’est pour essayer de renflouer leurs caisses suite à la pandémie de Covid-19.

Crédit photo : iStock

Cependant, cette mesure ne plaît pas du tout aux locaux et pour cette raison, la mairie de Barcelone a saisi l’association des restaurateurs de la ville ainsi que le gouvernement de Catalogne. Pour le moment, aucune réponse n’a été apportée pour régler ce problème.