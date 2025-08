Une mouette lui vole son steak à 100 euros, la vidéo fait le buzz

À Cannes, une touriste a vécu un drôle d’incident : alors qu’elle était attablée à un restaurant en bord de mer, elle s’est fait voler son steak… par une mouette !

Ce mercredi 30 juillet, un couple de touristes qui visitait Cannes, dans le sud de la France, a vécu une mésaventure pour le moins surprenante. Le couple s’est assis en terrasse d’un restaurant au bord de la plage de Cannes et a commandé un steak au prix de 86 euros.

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu car une fois que le couple a reçu sa nourriture, il n’a pas eu le temps de la manger ! En effet, une mouette est arrivée et a volé le steak des clients, avant de s’envoler avec.

Cette scène a été filmée par la cliente du restaurant. Postée sur TikTok, la vidéo est rapidement devenue virale et a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Sur les images, on peut voir les deux personnes installées à une table du restaurant, avec leurs plats devant elles. Alors qu’elles sont en train de discuter, une mouette surgit et attrape le steak avant de s’envoler, sous les cris de la touriste.

Bien entendu, le restaurant a accepté de donner un nouveau steak aux clients, qui ont pu le déguster, non sans crainte. Bien que cet événement soit surprenant, il n’est pas rare que les mouettes volent de la nourriture. En Angleterre, une mouette a été photographiée en train de voler une frite en plein vol.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les mouettes ne volent pas nos repas par pure gourmandise. En réalité, elles luttent pour leur survie et n’ont pas d’autres choix pour trouver de la nourriture. À cause de la perte de leur habitat, de la disparition des stocks de poissons et du réchauffement climatique, elles sont obligées de s’installer en ville si elles veulent survivre, et par conséquent de voler la nourriture des humains. En plus de cela, les mouettes peuvent se montrer agressives. C'est par exemple le cas dans cette commune où le courrier n'arrive plus à cause des mouettes, qui attaquent les facteurs.

Si vous comptez aller en vacances au bord de la mer cet été, faites très attention à votre nourriture et méfiez-vous des mouettes !