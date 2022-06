Découvrez le surnom touchant donné à la reine Elizabeth II par Boris Johnson avant son jubilé

Quelques jours avant le jubilé d’Elizabeth II, le premier ministre britannique Boris Johnson a tenu un discours en hommage à la reine, et l’a qualifiée avec un joli surnom.

Du 2 au 5 juin, le Royaume-Uni va célébrer le jubilé de la reine Elizabeth II, qui fêtera ses 70 ans de règne. Elle a accédé au trône le 6 février 1952 à l’âge de 25 ans et pendant sept décennies, la reine d’Angleterre a conseillé plus de 170 chefs de gouvernements et a pris 21 000 engagements officiels.

Quelques jours avant son jubilé, Elizabeth II a reçu le premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson. Devant le Parlement, celui-ci a tenu à prononcer un discours touchant en hommage à la reine.

« Aucun monarque n’a jamais servi le pays aussi longtemps et, encore plus important, aucun monarque ne l’a jamais aussi bien servi. Elizabeth II incarne l’idée même de ce que devrait être une monarchie constitutionnelle », a affirmé le premier ministre.

Boris Johnson donne un petit surnom à Elizabeth II

Dans son discours, le premier ministre a eu des mots touchants envers la reine d’Angleterre, et il l’a même affublée d’un petit surnom. En effet, il l’a surnommée « Elizabeth The Great », que l’on peut traduire par « Elizabeth la Grande » ou « Elizabeth la Grandiose ».

Boris Johnson a ensuite continué son discours avec un message de soutien pour la reine, qui a perdu son époux le prince Philip en avril 2021.

« J’espère que nous pourrons la réconforter et la rassurer davantage. Avec chaque feu de joie, concert, fête de rue et démonstration de voltige, rendons l’amour, le dévouement et le leadership dont elle a fait preuve pendant sept décennies », a déclaré le premier ministre.

À l’occasion du jubilé d’Elizabeth II, environ 200 000 événements vont être organisés dans toute l’Angleterre. Les Britanniques pourront également profiter de deux jours fériés pour célébrer les 70 ans de règne de leur reine.