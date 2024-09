Découvrez les bienfaits méconnus du collagène marin

On vous révèle aujourd'hui quels peuvent être les bienfaits du collagène marin.

Le général de Gaulle avait coutume de dire que « la vieillesse est un naufrage ». Que l'on soit d'accord ou pas avec cette affirmation, il faut bien reconnaître que les ravages du temps ne nous épargnent pas lorsque l'on prend de l'âge.

Les effets du vieillissement sur notre organisme sont légion, on ne vous apprend rien. C'est notamment le cas pour notre peau qui subie les affres du temps, à mesure que nous perdons du collagène. Savez-vous par exemple que l'on perd 1 % environ de ce collagène chaque année lorsque l'on vieillit. Or, et vous l'ignorez peut-être, le collagène s'avère être la protéine la plus abondante dans notre corps. Elle est cruciale pour maintenir la structure de notre peau, consolider la santé des articulations ou encore assurer l'élasticité des tissus.

Cette perte de collagène est donc préjudiciable pour notre épiderme et il est difficile de la compenser, que ce soit avec des cosmétiques ou par l'alimentation. Néanmoins, il est toujours possible de contrer quelque peu ces effets en faisant des cures de collagène marin, à l'aide de produits alimentaires naturels.

Crédit photo : Nutri&Co

Avec Nutri&Co, faites une cure de collagène

Plusieurs formules de collagène sont proposées à la vente, à commencer par le collagène Nutri&Co qui est disponible en sachets avec des goûts différents à base d'arômes naturels. On peut le diluer dans des boissons ou l'intégrer dans des recettes pour cuisiner de bons petits plats.

Disponible en deux formats (« routine » pour un usage quotidien et « nomade » pour une utilisation plus rare), ces sachets contiennent des peptides de collagène (type I, II et III) hydrolysés et sans additifs, ni sucre, ni édulcorants, auxquels on a ajouté de la vitamine C.

Conçus à partir d'une formule destinée à compenser les pertes de collagènes, ces produits favorisent la fermeté et l'hydratation de la peau, tout en prévenant l'inconfort articulaire. Des effets bénéfiques qui ont d'ailleurs été prouvés par plusieurs études cliniques. Ces dernières démontrent par exemple qu'après 3 mois d'utilisation, les peptides permettent de diminuer de 16 % les rides du contour des yeux, tout en améliorant de 14 % l'élasticité de la peau.

Mais ce n'est pas tout, car ce produit s'avère être également un complément idéal pour les sportifs. Car non seulement le collagène vient renforcer les articulations et les tendons (lesquels sont soumis à rude épreuve chez ceux qui pratiquent une activité sportive régulière) mais il vient en plus supporter tous les autres tissus conjonctifs qui entourent les muscles, renforçant ainsi la prévention des blessures.

D'autre part, les partisans du « made in France » seront ravis d'apprendre que ce collagène hydrolysé est conçu via une filière 100 % française.

Notez par ailleurs que ces produits ont des arômes naturels qui les rendent agréables à ingérer. Il faut savoir qu'il est difficile d’obtenir un collagène avec du goût, sans y ajouter de sucre. Mais en collaborant avec son partenaire Nutrisun, Nutri&Co a réussi à concocter des formules qui masquent ce gout insipide, en proposant des saveurs naturelles à la pêche, au cacao, au citron, aux fruits rouges, au caramel, ou encore à la vanille.

Crédit photo : Nutri&Co

Autant d'atouts qui permettent aux produits de parfaitement s'intégrer dans vos préparations chaudes comme froides.

Alors, qu'attendez-vous pour tester ? Vous verrez, l'essayer, c'est l'adopter !

Voici d'ailleurs deux idées de recettes pour vous aider :

Smoothie

1 banane

2 cuillères à soupe de bluets

5 fraises

2 cuillères à soupe de fromage blanc

2 cuillères doseuses de collagène marin Nutri&co

Les fruits comme les bluets et/ou les fraises peuvent être congelées pour apporter plus de fraicheur au smoothie.

Crédit photo : iStock

Banana bread

2 bananes + 1 pour la décoration (optionnel)

2 œufs

170g de farine

100g de beurre mou

70g de sucre

70g de pépites de chocolat

1 sachet de levure

16 cuillères doseuses de collagène marin Nutri&co

Dans un saladier, écraser les 2 bananes. Ajouter le sucre et mélanger le tout. Incorporer les œufs et mélanger. Ajouter le beurre mou (ne pas le faire fondre, le gâteau gonflera davantage), mélanger. Il peut y rester des morceaux de beurre mal incorporés, c'est normal. Ajouter ensemble la farine, la levure et le collagène Nutri&co, mélanger délicatement pour incorporer tous les ingrédients. Ajouter les pépites de chocolats. Verser la préparation dans un moule à cake. Sur le dessus, déposer une banane coupée en deux dans la longueur Faire cuire à 180C durant 45 minutes

Avant de sortir le gâteau du four, planter un couteau pointu dedans. Si la lame ressort sèche, alors le gâteau est cuit !

Crédit photo : iStock