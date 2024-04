Voici ce qui va arriver à votre visage su vous ne dormez pas 7 heures par nuit, des images alarmantes

Que va-t-il se passer si vous ne dormez pas assez ? Une étude alerte sur le manque de sommeil pour la peau. Zoom.

Une peau ridée, fripée, un teint terne et une accélération du vieillissement… Cette liste non exhaustive ne vous donne pas envie ? On vous comprend. Pourtant, c’est en partie ce qui pourrait arriver à votre peau, et précisément à votre visage, si vous ne dormez pas assez. Loin de nous l'envie de vous faire peur, mais c'est la science qui le dit.



Crédit photo : iStock

Le manque de sommeil et son impact sur la peau

Selon une étude menée par l’entreprise Simba Sleep, qui a utilisé une intelligence artificielle pour générer des images précises, notre apparence pourrait radicalement changer si l’on manque de sommeil. D’après l’étude, si l’on ne dort pas sept heures par nuit, la peau va rapidement se dégrader. Le rapport révèle que les personnes qui ne dorment pas suffisamment voient leur apparence changer et cela concernerait principalement les personnes âgées de 55 ans et plus. Selon l'étude, ce sont eux qui semblent davantage souffrir des effets les plus dramatiques.



Crédit : Simba Sleep

La tranche d’âge de 35-44 ans est également impactée. Et ce n’est pas tout. L’étude a révélé que les jeunes, aussi, en manque de sommeil, constateront un changement au niveau de leur peau : “20 % des 18 à 24 ans signalaient une peau sèche et squameuse après moins de sept heures de sommeil.” Pour obtenir ces résultats, l’entreprise a interrogé 2000 personnes afin de comprendre leurs habitudes de sommeil.

Comment expliquer ce constat ?

Est-il possible de lutter contre ce vieillissement ? Oui, en dormant ! Lisa Artis, directrice générale adjointe de l'association caritative partenaire de Simba, The Sleep Charity et interrogée par LADbible, a déclaré : "La nuit, votre peau effectue un travail important comme se renouveler, se réparer et fabriquer de nouvelles cellules. Si vous perturbez ce cycle de régénération naturel, votre corps n'a pas suffisamment de temps pour réparer votre peau la nuit." Logique. L’experte a finalement conclu : “Une bonne nuit de sommeil ne sert pas seulement à se sentir frais, elle est également cruciale pour votre santé globale et le bien-être de votre peau.”

Crédit : Simba Sleep

Vous l’aurez compris, il est primordial de bien dormir afin de prendre soin de sa peau et de son état de santé global. À vos oreillers !