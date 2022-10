Ces chauffeurs de bus ont sauvé un enfant de 2 ans d'un kidnapping grâce à leur incroyable réflexe

Dans le Michigan, des parents se sont fait voler leur voiture dans laquelle se trouvait leur enfant de 2 ans. Grâce à la mobilisation de deux chauffeurs de bus, l’enfant a été retrouvé sain et sauf.

Dans l’État du Michigan, deux parents ont vu leur enfant se faire enlever sous leurs yeux. Le 4 octobre dernier, ils se sont rendus près d’un arrêt de bus pour déposer leur enfant plus âgé. Pendant qu’ils attendaient, ils ont laissé leur voiture en marche avec leur bébé âgé de 2 ans à l’arrière.

Pendant ce temps, un individu s’est introduit dans la voiture et est parti en enlevant l’enfant. Affolés, les deux parents ont prévenu toutes les personnes qui les entouraient, dont Dave Skinner, le chauffeur du bus.

« Je me dirigeais vers mon ramassage du matin. Je regardais la route et j’ai vu des gens qui agitaient leurs bras sur le côté. Ils m’ont crié que quelqu’un avait volé leur voiture avec leur bébé dedans », a-t-il expliqué.

Crédit photo : iStock

Immédiatement, Dave Skinner a appelé le 911 et a alerté les autres conducteurs de bus par radio, afin qu’ils soient attentifs au moindre signe qui permettrait de retrouver la voiture et l’enfant. Quelques minutes après avoir entendu l’appel à l’aide, l’une des conductrices nommée Sue Figueroa a aperçu un jeune enfant sur le bord de la route. Elle a immédiatement fait demi-tour pour récupérer le petit garçon.

Le garçon a été retrouvé grâce aux chauffeurs de bus

La conductrice du bus s’est arrêtée et a porté le petit garçon qui était emmitouflé dans une couverture. Il s’agissait bien de l’enfant qui était dans la voiture qui avait été volée. Selon les enquêteurs, il aurait été déposé sur le bord de la route par le kidnappeur.

Crédit photo : iStock

Sue Figueroa a pris soin du bébé et l’a ramené à ses parents, soulagés. Grâce à la mobilisation et l’attention des chauffeurs, l’enfant a été retrouvé sain et sauf.

« Sue Figueroa, David Skinner et Kristin Nickelson ont tous fait un excellent travail pour ramener cet enfant de 2 ans à ses parents. Sue et David étaient les chauffeurs impliqués et Kristin est la directrice des transports qui les a aidés à coordonner leurs efforts », a déclaré James Alston, surintendant des écoles publiques de Kelloggsville.

Pour le moment, les agents du département de police sont à la recherche du voleur. La voiture a été localisée mais la personne à l’origine du vol est toujours en fuite.